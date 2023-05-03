Erdoğan Rize mitingde müjdeyi verdi! Yaş çay alım fiyatı yüzde 64 yükseltildi..

Rize'de bulunan 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda bir miting düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada mitinge katılan kalabalığa seslendi. Önemli açıklamalar yapan Erdoğan, Rize halkına da müjdeli bir haber
verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de çay üreticilerine teşvikin taze çayın alım fiyatında yüzde 64 yükseltilmesine yönelik bir karar aldıklarını bildirdi ve yaş çay alımlarını 11 lira 30 kuruşa çıkarıldığı müjdesini verdi.
14 Mayıs seçiminin bir dönüm noktası olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Terörü yok edenleri seçeceğiz ya da FETÖ ile birlikte bölücülerle iş birliği yapacağız. Biliyoruz ki bunların hepsi LGBT'cidir fakat AK Parti'nin bu şekilde bir sorunu yok" dedi.
Erdoğan'ın açıklamalarının başlıkları şöyle: "14 Mayıs Türk Yüzyılının başlangıç noktası olacaktır. Ata vatanıma yakışır maşallah. Öncelikle 14 Mayıs Demokrasi Günümüz kutlu olsun. Güveninize layık olmak için mücadele ederek gecemizi gündüzümüz yaptık. Tamı tamına 40 yıldır hep çalış ve hizmet et politikasını sürdürdük. Biz hep dürüstüz, Karadeniz'in uşakları gibi hep dürüstüz.
'BU ÜLKE BOŞ VAAT DAĞITAN İŞPORTACI SİYASETÇİLERDEN ÇOK ÇEKTİ'
Her seçim öncesi boş vaatler veren seyyar siyasetçilerden bu ülke çok çekti. Son birkaç gün içinde, bu adamlar yeniden ortaya çıktı. Birisi söz paketini yeniden açtı. Başkan yardımcılığını önlerine çıkan herkese dağıttılar. Önce 5 kişi oldular sonra 7 kişi oldular. Bir noktada 9 hatta 11'e çıkıyorlar. Artık kaç kişi olduğunu saymayı bırakıyorlar. Bu gidişle 15 ila 20 başkan yardımcısı bulacaklar. Sağa makam oynamaktan ve kalp işaretleri yapmaktan başka bir konuda anlaşamazlar. Kemal Bey, Londra'da bulunan tefecilerden 300 milyar dolar aldığını söyledi. Masadaki diğer ortaklar ise paranın gelmeyeceğini söylüyor. Yerel seçim zamanında bedava traktör sözü verdiler ama dağıtmadılar. Bunların hepsi yalan, saçmalık.
YAŞ ÇAYI 2023 ALIM FİYATI DUYURUSU
İttifak ortakları Rize'de bir araya gelerek çay hakkında konuştu. Ama unuttukları şeyler bulunuyor. Rizeli kardeşim Kemal Bey'in saçmalıklarına asla saygı duymadı. Açıkçası Rize ve çaycılarımız için yaptık. Bu sene taze çayın alış fiyatını paylaşacağım. Geçtiğimiz yıl destek ödemeleri ile birlikte kilosu 7 lira yaş çay alım fiyatı teklif etmiştik. Bu yıl da destek ödemesi ile yaş çayın alım fiyatına yüzde 64 zam yapıyoruz ve 11 lira 30 kuruşa yükseltiyoruz. Yeni çay alım fiyatınız hayırlı olsun.
"HEPSİ LGBT'Cİ"
Kandil teröristleri ne derse desin 'Altı kişilik grubu destekleyeceğiz' diyorlar. Fayda sağlıyorlar mı? Onları asla ödüllendirmeyeceğiz. Bölücü terör örgütünde siyasi açılımına neden aday göstermediğini sorun. Kardeşlerim ve ben ailenin kutsallığını biliyoruz. LGBT adı verilen sapkın yapıların neden oy istediğini bir düşünün. Kemal Bey'in LGBT olduğunu biliyoruz. Hepsi LGBT'dir. AK Parti'nin bu sorunu yok. Cumhuriyet'in böyle bir sorunu yok. Ailemize zarar vermelerine asla izin vermeyeceğiz. . 75 yaşından sonra neden tarikatını büyüttüğünü, insanların emeğiyle, yiyeceğiyle neden oynadığını sormaya çalışın.