'Erdoğan sayesinde' çıkartmaları yüzünden gözaltına alınan Mahir Akkoyun serbest kaldı!













“HERHANGİ BİR HAKARET KASTIM YOK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lider Bahçeli'nin fotoğraflarının yer aldığı ve üzerinde 'Bu ürün size pahalı mı geldi? 'Erdoğan sayesinde şeklinde ifadeler yazan etiketler gündem oldu. Mahir Akkoyun isimli bir grafik tasarımcısının tasarladığı etiketler sosyal medyanın en çok konuşulan konusu haline gelirken Akkoyun, bu sabah saatlerinde "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla gözaltına alındı. Savcılığa ifade veren genç tasarımcı daha sonra serbest bırakıldı.Mahir Akkoyun'un Erdoğan sayesinde yaptığı açıklama ortaya çıktı. Söz konusu tasarımları sadece siyasi gündemle ilgili düşünce beyanı amacı ile paylaştığını söyleyen Akkoyun, herhangi bir hakaret kastının olmadığını söylediği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin fotoğraflarına yer verildiği etiketleri tasarlayan Mahir Akkoyun, bu sabah ailesiyle birlikte yaşadığı İzmir'deki evinden polis tarafından alındı. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Akkoyun, Bostanlı İlçe Mahkemesi'ne sevk edildi.Hakkında yöneltilen iddiaları kabul etmeyen Akkoyun'un savcılığa verdiği ifadesinde şunları söylediği öğrenildi: "Grafik tasarımcı olduğum için bana gösterdiğiniz Twitter hesabımda paylaştığım stickerları ben tasarladım, Sadece paylaştım twitter hesabımda paylaşın bu tagları atıp yapıştırmıyorum. Bunları marketlerde kim yaptı bilgim yok siyasi gündemimi düşüncelerimi ifade etmek için karikatürleri paylaştım rencide etmek istemem pek çok kişi hazırladığım görselleri kullanmak için mesaj attı. Onlara cevap vermek fazla zaman alacağı için Tweet'i genel bir açıklama şeklinde yayınladım. Suçlamayı kabul etmiyorum. Yakalama hakkında karar hukuka aykırıdır ve buna itiraz ediyorum."Genç tasarımcıya herhangi bir adli inceleme şartı ya da yurt dışı seyahat yasağı verilmediği bildirildi.