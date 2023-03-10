Erdoğan TBMM'yi feshedecek mi? AKP'li Turan'dan meclis feshi iddialarına net yanıt!







CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MECLİS'İ FESHEDECEK Mİ?







Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün imzaladığı bir kararname ile 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin 14 Mayıs günü yapılacağını bildirdi. Daha önce yapılan açıklamalarda seçim tarihinin belirlenmesiyle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'yi feshedeceği söylenmişti. AKP'nin grup başkan vekli Bülent Turan ise, söz konusu iddialara yanıt verdi.Bürent Turan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, seçim tarihini duyurması sonrasında meclisi feshedeceğine yönelik iddialara ilişkin, "Meclisimiz çalışmalarına devam edecek." şeklinde ifade ler kullandı. AK Parti grup başkan vekli Turan, seçim tarihi belli olunca meclisin feshedileceği iddialarına ilişkin yayınladığı yazılı açıklamasında seçim tarihi açıklandığında meclisin feshedileceği iddialarının doğru olmadığını söyledi.