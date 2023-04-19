Erdoğan, TSK envanterine yerli üretim ilk tankı teslim edecek!







YERLİ ÜRETİM İLK TANK TSK ENVANTERİNE GİRİYOR







Türkiye savunma sanayisinde sürekli adımlar atıyor. Bu hafta Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olan ve aynı zamanda dünyanın ilk SİHA gemisi olarak tanımlanan TCG Anadolu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilerek halka açıldı.TCG Anadolu'dan sonra ilk yerli tank , TSK envanterine katılacak. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk yerli tankı önümüzdeki hafta Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslimini gerçekleştireceğini duyurdu.