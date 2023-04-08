GÜNDEM
08 Nisan 2023 - 12:49

Erdoğan ve Bahçeli'den sonra marketlerin raflarına Kılıçdaroğlu'nun etiketleri asıldı!

Tasarımcı Mahir Akkoyun'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflı hayat pahalılığı çıkartması nedeniyle gözaltına alınmasının ardından, marketlerin raflarında artık üzerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğraflı ve "Kemal Bey geliyor bu fiyatlar inecek" yazılı çıkartmalar yer almaya başladı.

GÜNDEM
08 Nisan 2023 - 12:49
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Erdoğan ve Bahçeli'den sonra marketlerin raflarına Kılıçdaroğlu'nun etiketleri asıldı!


Grafik tasarımcısı Mahir Akkoyun'un tasarladığı "Bu ürün size pahalı mı?" 'Erdoğan'ın sayesinde' şeklinde yazılan notlar market raflarına yerleştirilmişti. Akkoyun, 'cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla önce gözaltına alınmış, savcılığa verdiği ifade sonrasında da serbest bırakılmıştı.

Erdoğan ve Bahçeli'den sonra marketlerin raflarına Kılıçdaroğlu'nun etiketleri asıldı

"ERDOĞAN YERİNE KILIÇDAROĞLU"



Şimdi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görseli yerine Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nın fotoğrafının yer aldığı etiketler hazırlandı. Etiketlerin üzerinde "Sana söz bu fiyatlar düşecek” notunun yazdığı görülürken, marketlerin raflarına bu etiketlerin yapıştırıldığı görüntüleri paylaşıldı.

Erdoğan ve Bahçeli'den sonra marketlerin raflarına Kılıçdaroğlu'nun etiketleri asıldı

Marketlerin raflarına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının asıldığı 'Erdoğan Sayesinde' çıkartması gündem oldu. Market raflarında kısaca görünen etiketler ve diğer mağazalardaki ürünler Türkiye'de yaşamanın maliyetini gösterdi.

"BAY KEMAL GELECEK, BU FİYATLAR DÜŞECEK"

Şimdi de markanın tasarımcısı Mahir Akkoyun'un tutuklanıp serbest bırakılması sonrası İstanbul'da bir market rafında cumhurbaşkanı adayı olan CHP'li Kılıçdaroğlu'nun resminin bulunduğu bir etiket görüldü.

Erdoğan ve Bahçeli'den sonra marketlerin raflarına Kılıçdaroğlu'nun etiketleri asıldı

Gıda, yiyecek ve temizlik malzemelerinin sıralandığı bir reyonda "Söz veriyoruz! Bunların fiyatları düşecek" yazıyordu. Bir sosyal medya kullanıcısı, etiketlenen görseli hesabında paylaştı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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