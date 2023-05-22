SİYASET
22 Mayıs 2023 - 21:30

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun propaganda konuşmalarının günleri belirlendi!

İkinci tur oylamaya birkaç gün kala adayların tanıtım konuşmaları kura sonuçları açıklandı. YSK tarafından yapılan açıklamada; 24 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Mayıs Pazar günü yapılacak ikinci tur oylama için tanıtım konuşması yapacak. 27 Mayıs'ta ise Kemal Kılıçdaroğlu, ilk genel propaganda konuşmasını gerçekleştirecek.

SİYASET
22 Mayıs 2023 - 21:30
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Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun propaganda konuşmalarının günleri belirlendi!


YSK başkanlığında cumhurbaşkanı adaylarının radyo ve televizyonlarda yaptığı on dakika süreli propaganda konuşmalarının yayın yeri ve zaman çizelgesi yapılan kura çekimiyle belirlendi.

Bu kapsamda; Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan'ın 24 Mayıs Çarşamba günü 21.00-21.10 saatleri arasında 10 dakikalık propaganda konuşması yapması beklenirken, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'un ise aynı gün 21.11-21.21 arası 10 dakika süreli bir propaganda konuşması yapacağı bildirildi.



Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun propaganda konuşmalarının günleri belirlendi

Propaganda konuşmalarında ikinci gün olarak ise 27 Mayıs Cumartesi günü belirlendi. 17.39-17.49 saatleri arası Kılıçdaroğlu'nun ekranlara çıkacağı bilgisi verilirken 17.50-18.00 saatleri arasında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşacağı söylendi.

 Televizyonda yayınlanacak propaganda konuşmalarında Türk Bayrağı ve konuşmacı dışında herhangi bir resim gösterilmeyecektir. Konuşmacılar ceket giymeli ve kravat takmalıdır.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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