EKONOMİ
02 Haziran 2023 - 11:33

Erdoğan ve Mehmet Şimşek el sıkıştı! Şimşek'e ekonomide tam yetki veriliyor..

Mehmet Şimşek'in yeni dönemde kabineye "tam yetkili maliye bakanı" olarak gireceği iddia ediliyor. Şimşek'in de merkez bankasıyla ilgili 'garanti' aldığı kulislerde konuşulan bir diğer konu..

EKONOMİ
02 Haziran 2023 - 11:33
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Erdoğan ve Mehmet Şimşek el sıkıştı! Şimşek'e ekonomide tam yetki veriliyor..


Hükümetin ekonomi politikalarıyla ilgili çalışmalarında kur, enflasyon düzeyi ve cari açık göstergeleri rekorlar kırdı. Buna bir de siyasi belirsizlik ve yabancı yatırımcıların ülkeyi terk etmesi eklenince durum tersi yönde ilerlemeye başladı.

Uzmanların uyarılarına rağmen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan her fırsatta faiz indiriminde ısrar etti. Erdoğan, balkonda yaptığı konuşmada, "Finansal yönetim, yatırım ve istihdam odaklı, uluslararası itibara sahip bir imalat ekonomisini şekillendiriyoruz." dedi.



Mehmet Şimşek ekonomide tam yetki

FAİZ VE MERKEZ BANKASI KONUSUNDA 'GARANTİ' ALDI

Gözünü yeni kabineye çeviren Cumhurbaşkanı Erdoğan, birkaç gün öncesinde Mehmet Şimşek ile bir araya geldi. İktidara yakın gazeteci Abdulkadir Selvi, Erdoğan'ın dün Şimşek ile iki kez daha görüştüğünü, faiz ve merkez bankası konusunda 'garanti' aldığını söyledi.

Bloomberg'de yer alan Fırat Kozok’un hazırladığı haberde, Mehmet Şimşek ile ilgili karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli arasında gerçekleşen görüşmede ortaya çıktı. Şimşek'in kabineye Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan tam yetkili olarak katılması bekleniyor.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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