Hükümetin ekonomi politikalarıyla ilgili çalışmalarında kur, enflasyon düzeyi ve cari açık göstergeleri rekorlar kırdı. Buna bir de siyasi belirsizlik ve yabancı yatırımcıların ülkeyi terk etmesi eklenince durum tersi yönde ilerlemeye başladı. Uzmanların uyarılarına rağmen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan her fırsatta faiz indiriminde ısrar etti. Erdoğan, balkonda yaptığı konuşmada, "Finansal yönetim, yatırım ve istihdam odaklı, uluslararası itibara sahip bir imalat ekonomisini şekillendiriyoruz." dedi.
EKONOMİ
02 Haziran 2023 - 11:33
Erdoğan ve Mehmet Şimşek el sıkıştı! Şimşek'e ekonomide tam yetki veriliyor..
Mehmet Şimşek'in yeni dönemde kabineye "tam yetkili maliye bakanı" olarak gireceği iddia ediliyor. Şimşek'in de merkez bankasıyla ilgili 'garanti' aldığı kulislerde konuşulan bir diğer konu..
EKONOMİ
02 Haziran 2023 - 11:33