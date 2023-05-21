Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, geçtiğimiz gün gerçekleştirilen Recep Tayyip Erdoğan ile Sinan Oğan görüşmesi hakkında konuştu. Oktay, "Cumhurbaşkanımız Sayın Sinan Oğan ile bir görüşme yapmıştır. İnşallah işler yolunda gider, güzel şeyler olacağına inanıyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, çok sayıda yerel TV kanalının ortak canlı yayınına katıldı ve burada seçim süreci ile gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs seçimlerinde oyların yüzde 5,17'sini alan Sinan Oğan ile bir görüşme yapmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
SİYASET
21 Mayıs 2023 - 14:28
Erdoğan ve Oğan görüşmesini Fuat Oktay yorumladı: İki kararlı bir duruş var!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Recep Tayyip Erdoğan ile Sinan Oğan arasında gerçekleşen görüşmeyle ilgili olarak yaptığı açıklamasında iki kararlı bir duruşun olduğunu vurgulayarak terörle ilgili verilmiş olan mesajlarda ise ortak noktada olduklarını söyledi.
SİYASET
21 Mayıs 2023 - 14:28