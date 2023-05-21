SİYASET
21 Mayıs 2023 - 14:28

Erdoğan ve Oğan görüşmesini Fuat Oktay yorumladı: İki kararlı bir duruş var!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Recep Tayyip Erdoğan ile Sinan Oğan arasında gerçekleşen görüşmeyle ilgili olarak yaptığı açıklamasında iki kararlı bir duruşun olduğunu vurgulayarak terörle ilgili verilmiş olan mesajlarda ise ortak noktada olduklarını söyledi.

SİYASET
21 Mayıs 2023 - 14:28
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Erdoğan ve Oğan görüşmesini Fuat Oktay yorumladı: İki kararlı bir duruş var!


Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, geçtiğimiz gün gerçekleştirilen Recep Tayyip Erdoğan ile Sinan Oğan görüşmesi hakkında konuştu. Oktay, "Cumhurbaşkanımız Sayın Sinan Oğan ile bir görüşme yapmıştır. İnşallah işler yolunda gider, güzel şeyler olacağına inanıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, çok sayıda yerel TV kanalının ortak canlı yayınına katıldı ve burada seçim süreci ile gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs seçimlerinde oyların yüzde 5,17'sini alan Sinan Oğan ile bir görüşme yapmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.



Fuat Oktay'tan Erdoğan ve Oğan görüşmesi yorumu

Fuat Oktay'ın konuşması şöyle:

"Buradan Sinan Ogan'ı tebrik ediyorum. O yüzde 5 tabanına baktığımızda seçmen bazında aynıyız, tıpkı daha önce seçmenimize ve irademize ipotek koymalarına izin vermediğimiz gibi. Dolayısıyla kimsenin fikrini ipotek altına alamayız. Bu da kendinizi açıklamak zorunda kalmanıza neden oluyor. Kendimizi bu temelde açıklayacağız. Tesisle ortak alanımız vardı. Terörle ilgili daha önceki mesajlarda ortak paydadayız. İki sabit pozisyon vardır. Sayın Cumhurbaşkanımız Sinan Ogan ile görüşme yapmıştır, inşallah herşey yolunda gider, güzel şeyler olacağına inanıyoruz. Bekleyip göreceğiz, umarım güzel şeyler olur."

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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