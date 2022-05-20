GÜNDEM
20 Mayıs 2022 - 10:04

Eren Abluka-12 operasyonunun başlatıldığı bildirildi

İçişleri Bakanlığınca Hatay’da 887 personelin katılımıyla "Eren Abluka-12 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Abdullah Akdeniz Operasyonu" başlatıldı.

GÜNDEM
20 Mayıs 2022 - 10:04
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Eren Abluka-12 operasyonunun başlatıldığı bildirildi
PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla düzenlenen operasyonlarda Hatay ilinde “Eren Abluka-12 (Hatay-Amanoslar) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Abdullah Akdeniz Operasyonu" başlatıldığı bildirildi.

 Düzenlenen operasyonda Hatay, Gaziantep, Osmaniye İl Jandarma Komutanlıkları ve Hatay İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinde görevli 887 personelden oluşan 67 operasyonel tim görev alıyor.

 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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