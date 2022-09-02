Van İl Jandarma Komutanlığınca Bahçesaray ilçesi Hanyaylası kırsalında yürütülen EREN ABLUKA-35 operasyonunda, 1 Eylül günü, örgüt mensuplarıyla çıkan silahlı çatışmada, 1'i turuncu kategoride olmak suretiyle 4 terörist etkisiz hale getirilmişti. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesinin ardından yapılan arazi araması neticesinde; 1 adet yarı otomatik av tüfeği, 3 adet AK-47 Kalaşnikov Piyade Tüfeği, 1 adet 9 mm tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 264 adet fişek, 8 adet AK-47 Kalaşnikov şarjörü, 1 adet el dürbünü, 4 adet termal şemsiye ile birden fazla örgütsel doküman ve muhtelif yaşam malzemesi elde edildi.
YAŞAM
02 Eylül 2022 - 14:20
EREN ABLUKA-35 Operasyonunda teröristlere ait silah ve doküman ele geçirildi
EREN ABLUKA-35 operasyonları çerçevesinde Van İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen kırsal alan faaliyetlerinde arazi araması sonucu birden fazla silah, fişek ve örgütsel doküman elde edildi.
YAŞAM
02 Eylül 2022 - 14:20
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