Eren Abluka’da 3 terörist daha etkisiz hale getirildi













‘Eren Abluka-34' operasyon çerçevesinde Diyarbakır'ın Dicle ilçesi Görese dağı kırsalında güvenlik güçlerince 3 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından operasyonla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:“Eren Abluka-34 operasyonu dahilinde, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Dicle ilçesi Görese dağı kırsalında 20 Eylül 2022 günü, J-SİHA, ANKA ve Atak Helikopter desteğinde JÖH ve Jandarma Asayiş Komando timlerinin katılımıyla gerçekleştirilen istihbarata dayalı nokta operasyonunda, 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Operasyonda teröristlere ait 1 adet M-16 Piyade Tüfeği ve 2 adet AK-47 Kalaşnikov Piyade Tüfeği ele geçirilmiştir.”