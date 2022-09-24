Eren Abluka’da 62 ayrı noktaya operasyon: Yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi













İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da başlatılan ‘Eren Abluka-34 Narko Terör' Operasyonları ile terör örgütünün finans kaynaklarına darbe vurulmaya devam ediliyor. Operasyonlarının 44'üncü gününde; Diyarbakır Lice İlçesi Yalaza mahallesi kırsalında önceden tespit eden 62 ayrı noktada Jandarma Komando Özel Operasyon (JOPER), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerince icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde; 155 bin 950 kök kenevir, 168 bin kök skunk, 450 kg. toz esrar, 180 kg. kubar esrar, 4 bin metre sulama hortumu ile 3 adet su motoru ele geçirilerek terör örgütünün finans sağlaması engellendi.