YAŞAM
24 Eylül 2022 - 09:50

Eren Abluka'da 62 ayrı noktaya operasyon: Yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi

‘Eren Abluka-34 Narko Terör' Operasyonları kapsamında Lice kırsalındaki 62 ayrı noktada 168 bin kök skunk, 155 bin kök kenevir ile 450 kilogram toz esrar elde edildi.

YAŞAM
24 Eylül 2022 - 09:50
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Eren Abluka’da 62 ayrı noktaya operasyon: Yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi


İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da başlatılan ‘Eren Abluka-34 Narko Terör' Operasyonları ile terör örgütünün finans kaynaklarına darbe vurulmaya devam ediliyor. Operasyonlarının 44'üncü gününde; Diyarbakır Lice İlçesi Yalaza mahallesi kırsalında önceden tespit eden 62 ayrı noktada Jandarma Komando Özel Operasyon (JOPER), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerince icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde; 155 bin 950 kök kenevir, 168 bin kök skunk, 450 kg. toz esrar, 180 kg. kubar esrar, 4 bin metre sulama hortumu ile 3 adet su motoru ele geçirilerek terör örgütünün finans sağlaması engellendi.

Ali Nargüner



EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
İstanbul’da dehşet anları kamerada: Şehir eşkıyaları öldüresiye dövdü
İstanbul’da dehşet anları kamerada: Şehir eşkıyaları öldüresiye dövdü
Antalya’da aracını park etmeye çalışan adama komşu dayağı
Antalya’da aracını park etmeye çalışan adama komşu dayağı
Mahmutbey Gişeleri'nden kaçtı ama kameradan kaçamadı
Mahmutbey Gişeleri'nden kaçtı ama kameradan kaçamadı
Akrabalar arasındaki kavga kanlı bitti: 2 ölü
Akrabalar arasındaki kavga kanlı bitti: 2 ölü
Siren çalıp uyarı yapan ambulansa ısrarla yol vermedi
Siren çalıp uyarı yapan ambulansa ısrarla yol vermedi
Kocasını kendi silahıyla vurarak öldürdü
Kocasını kendi silahıyla vurarak öldürdü
Son Haberler
İspanya Başbakanı Sanchez Covid-19'a yakalandı
İspanya Başbakanı Sanchez Covid-19'a yakalandı
İstanbul’da dehşet anları kamerada: Şehir eşkıyaları öldüresiye dövdü
İstanbul’da dehşet anları kamerada: Şehir eşkıyaları öldüresiye...
Antalya’da aracını park etmeye çalışan adama komşu dayağı
Antalya’da aracını park etmeye çalışan adama komşu dayağı
Mahmutbey Gişeleri'nden kaçtı ama kameradan kaçamadı
Mahmutbey Gişeleri'nden kaçtı ama kameradan kaçamadı
Akrabalar arasındaki kavga kanlı bitti: 2 ölü
Akrabalar arasındaki kavga kanlı bitti: 2 ölü
Siren çalıp uyarı yapan ambulansa ısrarla yol vermedi
Siren çalıp uyarı yapan ambulansa ısrarla yol vermedi
Malatya Akçadağ'da bir aile yok oldu! TIR'la çarpışan ticari araçta 6 kişi hayatını kaybetti
Malatya Akçadağ'da bir aile yok oldu! TIR'la çarpışan ticari araçta...
Miss Turkey birincisi Nursena Say, estetik karşıtı çıktı: Botoks ve dolgum yok!
Miss Turkey birincisi Nursena Say, estetik karşıtı çıktı: Botoks...
İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan ailelerle bir araya geldi
İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan ailelerle...
Kocasını kendi silahıyla vurarak öldürdü
Kocasını kendi silahıyla vurarak öldürdü
Köprüde araçlar birbirine girdi: 6 yaralı
Köprüde araçlar birbirine girdi: 6 yaralı
Evden çaldıkları kredi kartıyla alışveriş yapınca yakalandılar
Evden çaldıkları kredi kartıyla alışveriş yapınca yakalandılar
İbrahim Hatipoğlu: 'Kulübümüzle birlikte güzel projeler gerçekleştirmek için yönetim kurulu olarak hazırız'
İbrahim Hatipoğlu: 'Kulübümüzle birlikte güzel projeler gerçekleştirmek...
GSYİAD’da İbrahim Hatipoğlu yeniden başkan seçildi
GSYİAD’da İbrahim Hatipoğlu yeniden başkan seçildi
Elektrikli otolar yayılıyor
Elektrikli otolar yayılıyor