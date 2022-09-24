Eren Abluka-34 operasyonu çerçevesinde Diyarbakır'ın Dicle ilçesi Görese Dağı kırsalında 20 Eylül'de 3 terörist etkisiz hale getirilmişti. Kimlikleri belirlenen teröristlerden ‘Dicle Botan' kod adlı Hacer Suçin ve ‘Diren Wan' kod adlı Aliye Kiye'nin Terörde aranalar listesinde ‘turuncu' kategoride, ‘Amed Ader' kod adlı Hatice Ay'ın ise ‘gri' kategoride arandığını bilgisi verildi. Ali Nargüner
YAŞAM
24 Eylül 2022 - 13:39
Eren Abluka'da etkisiz hale getirilen 3 teröristlerin kimlikleri belli oldu
İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da devam etmekte olan ‘Eren Abluka-34' operasyonu çerçevesinde, 20 Eylül'de etkisiz hale getirilen 3 teröristin kimliklerinin tespit edildiğini duyurdu. Teröristlerden ikisinin, ‘turuncu' kategoride yer aldığı, diğerinin ise ‘gri' kategoride yer aldığı belirtildi.
YAŞAM
24 Eylül 2022 - 13:39
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