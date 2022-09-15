YAŞAM
15 Eylül 2022 - 14:04

Eren Abluka operasyonunda tonlarca uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, ‘Eren Abluka-34 Narko Terör' operasyonu çerçevesinde Diyarbakır Lice'de başta 10 milyon 497 bin kök kenevir olmak suretiyle yüklü miktarda uyuşturucu maddelerinin elde edildiğini duyurdu.

YAŞAM
15 Eylül 2022 - 14:04
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Eren Abluka operasyonunda tonlarca uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da başlatılan ‘Eren Abluka-34 Narko Terör' operasyonları ile terör örgütünün finans kaynaklarına darbe vurulmaya devam ediliyor. Eren Abluka-34 operasyonlarının 35'inci gününde; Diyarbakır Lice İlçesi Yalaza mahallesi kırsalında önceden tespit eden 164 ayrı noktada Jandarma Komando Özel Operasyon (JOPER), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerince gerçekleştirilen arazi arama tarama faaliyetinde; 10 milyon 497 bin 570 kök kenevir, 1 milyon 185 bin kök skunk, 1 ton 203 kg. toz esrar, 854 kg. kubar esrar, 2020 metre sulama hortumu ile 2 adet su motoru elde edildi.

Operasyon konusu ile ilgili yapılan açıklamada ise, "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarılı bir şekilde devam ediyor” denildi.

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Haber Editörü
Haber Editörü
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