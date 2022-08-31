YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 19:33

Eren Elmalı: "şampiyonluk Yaşamak Istiyorum"

Trabzonspor’un sol bek oyuncusu Eren Elmalı, en büyük hedefinin şampiyonluk yaşamak olduğunu belirterek, "Her futbolcunun hayali olan bir Avrupa hedefim var.

YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 19:33
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Eren Elmalı:


Trabzonspor'un sol bek oyuncusu Eren Elmalı, en büyük hedefinin şampiyonluk yaşamak olduğunu belirterek, "Her futbolcunun hayali olan bir Avrupa hedefim var. Avrupa'da İngiltere Ligi'nde oynamak isterim" dedi.


Trabzonspor'un sol bek oyuncusu Eren Elmalı, Ümraniyespor maçı hazırlıkları öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Elmalı, transfer sürecinin uzun sürdüğünü vurgulayarak, "Trabzonspor'un netleşmesi milli takımdan sonra olmuştu. Burayı seçmemdeki en büyük etken buradaki ortam ve hocanın benimle iletişimi. İyi ki burayı seçmişim" dedi.




Umut Bozok ve Doğucan Haspolat'ın takımda olmasının kendisini pozitif yönde etkilediğini kaydeden Elmalı, "İkisi de çok fazla ve değerli oyuncular. Umut gelmeden önce konuşmuştuk, burayı sormuştu. Ona her şeyi anlattım ve tercihi burası oldu. İkisi adına da çok mutluyum. Umut'un 15 gol atacağına da inanıyorum, isterse atar" şeklinde konuştu.


Şampiyonlar Ligi play-off turunda Danimarka'nın Kopenhag takımı karşısında elenmelerine ilişkin soruya Elmalı, "Şampiyonlar Ligi'nde istemediğimiz bir sonuçla ayrıldık. Çok üzüldük ancak Avrupa Ligi devam etmekte. Elimizden geleni yapacağız. Önümüzde çok uzun bir maraton var. İşimiz zor biliyoruz ancak elimizden gelenin en iyisini yapacağız" şeklinde konuştu.


Trabzonspor'un eski oyuncusu Abdullah Ercan ile kıyaslanmanın kendisi için büyük gurur olduğunu belirten Elmalı, “Abdullah Ercan'la kıyaslanmak gurur verici. Sol bek mevkiisi futbolda bulunan bir mevki değil. Yerli olarak elimden geleni yapmaya çalışıyorum ve devam edeceğim" ifadelerini kullandı.



"Şampiyonluk yaşamak istiyorum"


Trezequet ile bundan önce Kasımpaşa'da forma giydiğini söyleyen Elmalı, "Trezeguet ile ilişkimiz öncesine dayanıyor. O Kasımpaşa'ya geldiğinde ben altyapıdaydım. Hatta ilk geldiğinde birlikte çekildiğimiz bir fotoğrafımızı göstermiştim. İnşallah ikimiz de takımımıza en uygun şekilde katkı sağlayacağız" diye konuştu.


En büyük hedefinin şampiyonluk olduğunu söz eden Eren Elmalı, "En büyük hedefim şampiyonluk yaşamak istiyorum. Her futbolcunun hayali olan bir Avrupa hedefim var. Avrupa'da İngiltere Ligi'nde oynamak isterim" dedi.


Abdullah Avcı'nın futbolcularla iletişiminin çok iyi olduğunu belirten Elmalı, "Çok değer veriyor. Hissetmemiz oldukça önemli. Hepimiz forma için saha içinde mücadele ediyoruz. Saha dışında iletişimimiz iyi olduğu için saha içine yansıyor" diyerek konuşmasını belirtti.



"Hedefi olan bir takımız"


Hedefi olan bir takim olduklarını ve bunu taraftarlara göstermek istediklerini kaydeden Elmalı, "Uyum süreci var futbolda. Bu etkileyebilir. Biz de bazen yoruluyoruz. Bazen sahada istediğimiz performansları veremiyoruz. Hedefi olan bir takımız ve bunu taraftarlarımıza göstermek istiyoruz. Oyunu iki yönlü oynayabilen bir bekim. Özeleştiri yapmam gerekirse kendimi savunmada daha da geliştirmem lazım. Ofansta biraz daha rahatım ancak savunmada kendimi geliştirdiğim zaman çok dominant bir bek olacağımı düşünüyorum. Taraftarın bizim yanımızda olması önemli. Her koşulda bizi desteklemelerini istiyoruz" diye konuştu.

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Haber Editörü
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