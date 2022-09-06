YAŞAM
06 Eylül 2022 - 14:25

Eren Operasyonlarıyla bu yıl 82 terörist etkisiz hale getirildi

Şehit Eren Bülbül'ün anısına başlatılan Eren Operasyonlarında bu yıl 82 terörist etkisiz hale getirildi, 720 mağara, sığınak ve depo imha edildi.

YAŞAM
06 Eylül 2022 - 14:25
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Eren Operasyonlarıyla bu yıl 82 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığınca, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak, bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla başlatılan, Jandarma Komando Özel Operasyon (JOPER), Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando, Polis Özel Harekat (PÖH) ile Güvenlik Korucularının görev aldığı Eren Operasyonlarında bu yıl toplam 82 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonlar çerçevesinde 1 Ocak tarihinden bugüne kadar tespit eden 720 sığınak ve mağarada, 144 adet mayın ve el yapımı patlayıcı, 5 adet güdümlü füze, 275 adet uzun namlulu silah, 548 adet el bombası, 62 bin 141 adet mühimmat, 5 bin 49 kilogram patlayıcı madde, 874 adet fünye, bin 158 adet tüp, 68 adet dürbün, 75 adet telsiz, 30 adet jenaratör ve 25 bin 600 kilogram gıda maddesi elde edildi.

Öte yandan, mevzu ile ilgili İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Eren Operasyonlarıyla terörün Tendürek Dağı'ndan temizlendiği bildirildi. Biri ana kamp olmak suretiyle 4 sığınak ve mağarada da arama yapıldığı belirtilen açıklamada, yapılan aramalarda 9 adet mayın-el yapımı patlayıcı, 26 adet uzun namlulu silah, 21 adet el bombası, üç bin 231 adet mühimmat, 20 kilogram patlayıcı madde, 126 adet fünye, 74 adet tüp, 3 adet telsiz ve 632 kilogram gıda maddesi ele geçirildiği kaydedildi.

Doğukan Gürel

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
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