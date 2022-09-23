SPOR
23 Eylül 2022 - 18:51

Erencan Yardımcı: 'İnşallah gün geçtikçe daha fazla süreler almaya devam edeceğim'

Ümit Milli Futbol Takımı oyuncularından Erencan Yardımcı, Alanyaspor'da ufak ufak süreler almaya başladığını belirterek, "İnşallah zaman içinde daha çok süreler almaya devam edeceğim" dedi.

SPOR
23 Eylül 2022 - 18:51
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Erencan Yardımcı: 'İnşallah gün geçtikçe daha fazla süreler almaya devam edeceğim'


TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Gürcistan maçı hazırlıklarını sürdüren Ümit Milli Futbol Takımı'nda antrenmandan önce gazetecilere bilgi verdi.

Erencan Yardımcı, "Her şey çok güzel gidiyor. Her şey yolunda. 2022-2023 yaş gurubu olarak ilk defa bir araya geliyoruz. Daha birbirimize alışmadık. 3-4 gündür antrenman yaptık. İnşallah antrenman yaptıkça birbirimize daha sık alışacağız, taktikleri daha başarılı yapacağımızı düşünüyorum. İnşallah Gürcistan maçıyla vira bismillah diyeceğiz. Kariyer planlamamı menajerimle çok iyi yapıyoruz. İnşallah gelecek yıllarda da bunların meyvelerini toplamaya çalışacağız diyebilirim. Alanya'da da ufak ufak süreler almaya başladım. İnşallah her geçen gün daha çok süreler almaya devam edeceğim" ifadelerine yer verdi.



Oğuzhan Ort - Ozan Buğra Koşar - Samet Yalçın
 

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
İbrahim Hatipoğlu: 'Kulübümüzle birlikte güzel projeler gerçekleştirmek için yönetim kurulu olarak hazırız'
İbrahim Hatipoğlu: 'Kulübümüzle birlikte güzel projeler gerçekleştirmek için yönetim kurulu olarak hazırız'
GSYİAD’da İbrahim Hatipoğlu yeniden başkan seçildi
GSYİAD’da İbrahim Hatipoğlu yeniden başkan seçildi
Milli takımda radikal değişimler! Samet Aybaba'dan TFF'ye sıcak yaklaşım..
Milli takımda radikal değişimler! Samet Aybaba'dan TFF'ye sıcak yaklaşım..
Abdullah Avcı'nın vazgeçilmez sol hattı
Abdullah Avcı'nın vazgeçilmez sol hattı
Icardi siftah yaptı, Aslan kükredi!
Icardi siftah yaptı, Aslan kükredi!
Okan Buruk: 'Güzel bir karşılaşma oldu'
Okan Buruk: 'Güzel bir karşılaşma oldu'
Son Haberler
İspanya Başbakanı Sanchez Covid-19'a yakalandı
İspanya Başbakanı Sanchez Covid-19'a yakalandı
İstanbul’da dehşet anları kamerada: Şehir eşkıyaları öldüresiye dövdü
İstanbul’da dehşet anları kamerada: Şehir eşkıyaları öldüresiye...
Antalya’da aracını park etmeye çalışan adama komşu dayağı
Antalya’da aracını park etmeye çalışan adama komşu dayağı
Mahmutbey Gişeleri'nden kaçtı ama kameradan kaçamadı
Mahmutbey Gişeleri'nden kaçtı ama kameradan kaçamadı
Akrabalar arasındaki kavga kanlı bitti: 2 ölü
Akrabalar arasındaki kavga kanlı bitti: 2 ölü
Siren çalıp uyarı yapan ambulansa ısrarla yol vermedi
Siren çalıp uyarı yapan ambulansa ısrarla yol vermedi
Malatya Akçadağ'da bir aile yok oldu! TIR'la çarpışan ticari araçta 6 kişi hayatını kaybetti
Malatya Akçadağ'da bir aile yok oldu! TIR'la çarpışan ticari araçta...
Miss Turkey birincisi Nursena Say, estetik karşıtı çıktı: Botoks ve dolgum yok!
Miss Turkey birincisi Nursena Say, estetik karşıtı çıktı: Botoks...
İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan ailelerle bir araya geldi
İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan ailelerle...
Kocasını kendi silahıyla vurarak öldürdü
Kocasını kendi silahıyla vurarak öldürdü
Köprüde araçlar birbirine girdi: 6 yaralı
Köprüde araçlar birbirine girdi: 6 yaralı
Evden çaldıkları kredi kartıyla alışveriş yapınca yakalandılar
Evden çaldıkları kredi kartıyla alışveriş yapınca yakalandılar
İbrahim Hatipoğlu: 'Kulübümüzle birlikte güzel projeler gerçekleştirmek için yönetim kurulu olarak hazırız'
İbrahim Hatipoğlu: 'Kulübümüzle birlikte güzel projeler gerçekleştirmek...
GSYİAD’da İbrahim Hatipoğlu yeniden başkan seçildi
GSYİAD’da İbrahim Hatipoğlu yeniden başkan seçildi
Elektrikli otolar yayılıyor
Elektrikli otolar yayılıyor