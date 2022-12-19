Ergin Ataman, Shane Larkin'in dönüş tarihini açıkladı...













12. Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri'nde 'Yılın En İyi Antrenörü' ödülünü kazanan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, ödül töreni sonrası bazı açıklamalarda bulundu: "Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri tarafından böyle bir ödüle layık görülmek benim için gurur kaynağı. Hepsine teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiye'nin geleceği bu çocukların elinde. Gençlerin yaptıklarımızı ödüllendirmesi bizim için çok önemli. Bir Türk antrenör olarak Avrupa'da yaptıklarımızın onlar için ışık olmasını temenni ediyorum..."Sözlerine bu hafta cuma günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak Panathinaikos maçıyla devam eden Ergin Ataman, "Panathinaikos çok tehlikeli bir takım. Önümüzde kritik bir maç var. Çift maç haftasını galibiyetsiz kapattık. Üstelik iki maçı da son saniyelerde kaybettik. Panathinaikos da tıpkı bizim gibi Barcelona'da son dakikalarda maçtan yenik ayrıldı. Zor ve çekişmeli bir maç bizi bekliyor. Hazır durumdayız. Takımımda herhangi bir sıkıntı yok" ifadelerini kullandı. Son olarak Shane Larkin'in durumu hakkında konuşan Ataman, "Son kontrolleri için şu an ABD'de. Çarşamba günü İstanbul'a gelecek, perşembe günü de takımla birlikte antrenman yapacak. Cuma günü parkede olmasını bekliyoruz. Bir anda eskisi gibi oynamayacaktır. Biraz süre tanımak lazım. Ancak onun da takıma katılmasıyla gerçek gücümüze kavuşacağız" dedi. Shane Larkin, EuroBasket 2022'de elinden yaşadığı sakatlık sonrası Fransa maçı öncesi kamptan ayrılmıştı. Elinde yırtık olan Larkin, bu sezon ilk maçına Büyükçekmece karşısında çıkmış, maç içinde yaşadığı sakatlık sonrası soyunma odasının yolunu tutmuştu. Larkin, bu sezon EuroLeague'de hiç maça çıkmadı.