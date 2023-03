Erik bu yıl fiyatıyla suratları ekşitecek! Gram altına rakip oldu: Bakın 1 kg erik ne kadar!

Baharın gelmesiyle birlikte can erik için yılın ilk hasadı yapıldı. Can Erik'in fiyatı da belli oldu ve bir gram altına yakın bir fiyata ulaştı. Can Erik'in yüksek fiyatı birçok vatandaşı şaşırttı. Can erik, halk arasında en sevilen meyvelerden biridir ve Mart ile Haziran ayları arasında hasadı yapılır. Genellikle Mart ayının sonunda yapılan ilk hasat, şimdiden marketlere girdi.Can Erik'i almak isteyen müşteriler fiyatları görünce şok oldu. Meyvenin kilogramı yaklaşık 1.000 Türk Lirasından satılıyor. Bazı müşteriler, fiyatların yüksek olması nedeniyle kilo yerine şubeden almaya başladı. Fiyatların önümüzdeki ay düşmesi bekleniyor. Can erik kilogramı 1.000 TL'den satılırken, gram altın 1.212 TL'den satılıyor.