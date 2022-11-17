Eriyen buzullar dünyanın sonunu getirebilir













Neden buzullar tehlike içeriyor

Bilim insanları, iklim değişikliği nedeniyle dünyadaki buzulların erimesi sonrasında büyük miktarda bakterinin serbest kalabileceği uyarısında bulundu. Nehirlere ve göllere sızabilecek binlerce mikrop arasında potansiyel olarak zararlı patojenler de bulunuyor. Tarih öncesi çağlarda donmuş bu bakterilerin insanların savunma sistemlerinde bilinmiyor olması önemli bir tehdit ögesi.Aberystwyth Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, yaptıkları çalışmanın küresel ısınmayı engellemek için hızlı hareket edilmesi gerektiğinin altını çizdiğini söyledi. Araştırmacılar Avrupa ve Kuzey Amerika'daki sekiz buzuldan ve Grönland'daki iki bölgeden eriyen suları incelediler.Buzullar, yüzlerce ya da binlerce yılda oluşmuş, yavaş hareket eden devasa buz kütleleridir. Gezegen ısındıkça, endişe verici bir hızla eriyerek deniz seviyelerinin yükselmesine neden oluyorlar. Aberystwyth Üniversitesi'ndeki ekip, bu durumun önümüzdeki 80 yıl içinde bakteri gibi 100.000 tondan fazla mikrobun çevreye salınmasına neden olabileceğini tahmin ediyor - bu sayı dünyadaki her insan vücudundaki tüm hücrelerle karşılaştırılabilir. Dünyanın bilinmeyen bir salgınla yok olmasından korkuluyor Mikrobiyolog Dr. Arwyn Edwards, çalışmanın yüzeyde yaşayan ya da Dünya'nın buzullarının içinde hapsolmuş mikro organizmaların "geniş ölçeğini" ilk kez açıkça gösterdiğini söyledi. "Salınan mikropların sayısı, buzulların ne kadar hızlı eridiğine ve dolayısıyla gezegeni ne kadar ısıtmaya devam ettiğimize yakından bağlıdır" eklemesinde bulundu.