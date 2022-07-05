Erkan Petekkaya kimdir, neden ifadeye çağrıldı? Erkan Petekkaya kaç yaşında, nereli? Erkan Petekkaya hayatı ve biyografisi

İstanbul merkezli olan 13 ilde Sarallar suç örgütüne yönelik yapılan ve 119 kişinin gözaltına alındığı operasyonda şarkıcı Aylin Coşkun, oyuncu Necati Şaşmaz, Sinan Engin'in yanı sıra Erkan Petekkaya gibi birçok ünlü isim emniyete ifade vermek için çağrıldı. İfade vermek için emniyete çağrılan pek çok ünlü ismin arasında yer alan Erkan Petekkaya'nın hayatı ise merak konusu oldu.
Erkan Petekkaya kimdir?12 Aralık 1971'de Elazığ'da dünyaya gelen Erkan Petekkaya aslen Diyarbakırlıdır. Çocukluk yıllarını İstanbul Anadolu Yakası'nda geçiren isim eğitimine Mehmet Karamancı İlkokulu'nda başlayarak sonrasında Bostancı Ortaokulu gitmiştir. Fenerbahçe Lisesi'nde okuyan Petekkaya, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nı kazanmıştır.
1993'ten bu yana Devlet Tiyatroları'nda kadrolu oyuncu olan Erkan Petekkaya, 1994'te televizyon dünyasıyla kamera şakalarıyla tanışmıştır. Daha sonra ise 1998'de Güzel Günler dizisi ile kariyerine devam etmiştir. 1999'da yayınlanan ve başrolünde Alişan'ın oynadığı Aynalı Tahir dizisinde Kadir rolüyle izleyiciler tarafından tanınan Petekkaya, Aşkına Eşkıya, Bedel, Japon Gelin ve Taştan Kalp, Serseri gibi projelerde de yer almıştır. 2005'te Köpek adlı dizide Yılmaz karakteriyle başrolde oynayan Erkan Petekkaya, Beyaz İnci Televizyon Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" dalında aday gösterildi. 2005-2007 yılları arasında Beyaz Gelincik ismindeki televizyon dizisinde Adanalı zengin bir ailenin holding yöneticisi olan büyük oğlu Ömer'e hayat vermiştir.
2007 yılının Ekim ayında başlayan Sessiz Fırtına ismindeki dizide Yiğit Sancaktar olarak televizyon ekranlarında yer almıştır. 2008 yılında biten bu projesinin hemen ardında ise Star TV'de yayınlanan Son Bahar ismindeki dizisinde yine bir holding yöneticisi olarak izleyen karşısına çıkmıştır. 2010'da ise Hanımeli Sokağı ismindeki dizide rol almıştır. 2010-2012 arasında ses getiren ve çok sevilen Öyle Bir Geçer Zaman Ki ismindeki dizide Ali Kaptan olarak yer almıştır. Bu rol sayesinde daha çok tanınan isim 2012'de yayın hayatına başlayan Dila Hanım ismindeki dizide Hatice Şendil'le başrolü paylaşmıştır. 2014'te ise Paramparça ismindeki dizide başrol olarak yer alan oyuncu 2022 yılında son olarak Doğduğun Ev Kaderindir ve Kırmızı Oda adlı dizilerde rol almıştır.