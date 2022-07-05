MAGAZİN
05 Temmuz 2022 - 17:32

Erkan Petekkaya kimdir, neden ifadeye çağrıldı? Erkan Petekkaya kaç yaşında, nereli? Erkan Petekkaya hayatı ve biyografisi

Yer aldığı birçok projeyle isminden sıklıkla söz ettirmeyi başaran Erkan Petekkaya, İstanbul merkezli 13 ilde Sarallar suç örgütüne yönelik yapılan ve 119 kişinin gözaltına alındığı operasyonda emniyete çağrılan bazı ünlü isimler arasında yer aldı. Bunun üzerineyse pek çok kişi Erkan Petekkaya hakkında araştırmalara başladı. Peki, Erkan Petekkaya kimdir? Erkan Petekkaya neden ifadeye çağrıldı? İşte Erkan Petekkaya hakkında merak edilen diğer detaylar...

MAGAZİN
05 Temmuz 2022 - 17:32
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Erkan Petekkaya kimdir, neden ifadeye çağrıldı? Erkan Petekkaya kaç yaşında, nereli? Erkan Petekkaya hayatı ve biyografisi


İstanbul merkezli olan 13 ilde Sarallar suç örgütüne yönelik yapılan ve 119 kişinin gözaltına alındığı operasyonda şarkıcı Aylin Coşkun, oyuncu Necati Şaşmaz, Sinan Engin'in yanı sıra Erkan Petekkaya gibi birçok ünlü isim emniyete ifade vermek için çağrıldı. İfade vermek için emniyete çağrılan pek çok ünlü ismin arasında yer alan Erkan Petekkaya'nın hayatı ise merak konusu oldu.

Erkan Petekkaya kimdir?

12 Aralık 1971'de Elazığ'da dünyaya gelen Erkan Petekkaya aslen Diyarbakırlıdır. Çocukluk yıllarını İstanbul Anadolu Yakası'nda geçiren isim eğitimine Mehmet Karamancı İlkokulu'nda başlayarak sonrasında Bostancı Ortaokulu gitmiştir. Fenerbahçe Lisesi'nde okuyan Petekkaya, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nı kazanmıştır.



erkan petekkaya kimdir

1993'ten bu yana Devlet Tiyatroları'nda kadrolu oyuncu olan Erkan Petekkaya, 1994'te televizyon dünyasıyla kamera şakalarıyla tanışmıştır. Daha sonra ise 1998'de Güzel Günler dizisi ile kariyerine devam etmiştir.

1999'da yayınlanan ve başrolünde Alişan'ın oynadığı Aynalı Tahir dizisinde Kadir rolüyle izleyiciler tarafından tanınan Petekkaya, Aşkına Eşkıya, Bedel, Japon Gelin ve Taştan Kalp, Serseri gibi projelerde de yer almıştır.

2005'te Köpek adlı dizide Yılmaz karakteriyle başrolde oynayan Erkan Petekkaya, Beyaz İnci Televizyon Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" dalında aday gösterildi.

2005-2007 yılları arasında Beyaz Gelincik ismindeki televizyon dizisinde Adanalı zengin bir ailenin holding yöneticisi olan büyük oğlu Ömer'e hayat vermiştir.

Beyaz gelincik

2007 yılının Ekim ayında başlayan Sessiz Fırtına ismindeki dizide Yiğit Sancaktar olarak televizyon ekranlarında yer almıştır. 2008 yılında biten bu projesinin hemen ardında ise Star TV'de yayınlanan Son Bahar ismindeki dizisinde yine bir holding yöneticisi olarak izleyen karşısına çıkmıştır. 2010'da ise Hanımeli Sokağı ismindeki dizide rol almıştır.

2010-2012 arasında ses getiren ve çok sevilen Öyle Bir Geçer Zaman Ki ismindeki dizide Ali Kaptan olarak yer almıştır. Bu rol sayesinde daha çok tanınan isim 2012'de yayın hayatına başlayan Dila Hanım ismindeki dizide Hatice Şendil'le başrolü paylaşmıştır. 2014'te ise Paramparça ismindeki dizide başrol olarak yer alan oyuncu 2022 yılında son olarak Doğduğun Ev Kaderindir ve Kırmızı Oda adlı dizilerde rol almıştır.

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Yer aldığı dizi ve filmler

Doğduğun Ev Kaderindir

Kırmızı Oda

2014-2017 Paramparça

2012 Dila Hanım - Rıza Bey

2010-2012 Öyle Bir Geçer Zaman ki - Ali Akarsu

2010 Hanımeli Sokağı - Osman

2009 Hanımın Çiftliği - Milletvekili

2009 Gecenin Kanatları - Cemal

2009 Bahar Dalları - Balıkçı

2008-2009 Sonbahar - Galip Türker

2007 Sessiz Fırtına - Yiğit Sancaktır

2005 Köpek - Yılmaz

2005 Beyaz Gelincik - Ömer Aslanbaş

2003 Taştan Kalp - İsmail - Televizyon filmi

2003 Serseri - Bülent

2003 Japonyalı Gelin - Ömer

2003 Bedel

2001 Aşkına Eşkiya Sadocan

1999-2002 Aynalı Tahir - Kadir Arslan

1998 Güzel Günler - Talat

erkan petekkaya

Tiyatroları

Sokak Kedisi Marilu : Yeşim Dorman - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1993

Mitos Güzeli : Coşkun Irmak - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1993

Korku (oyun) : Orhan Asena - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1994

Kanlı Düğün : Federico Garcia Lorca - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1996

Düdükçülerle Fırçacıların Savaşı : Aziz Nesin - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1997

Deli Dumrul : Güngör Dilmen - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 2001

EDİTOR
Işıl İLYAS
Işıl İLYAS
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