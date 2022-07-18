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18 Temmuz 2022 - 01:14

Erkan Petekkaya'nın merakla beklenen filmi 'Filme Gel'in oyuncu kadrosu şekillendi

Bir süredir merakla beklenen 'Filme Gel' isimli filmin tanıtım yayını yayınlandıktan sonra Filmin oyuncu kadrosu, sinema severler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, 'Filme Gel' filminin konusu ve oyuncu kadrosu..

Film
18 Temmuz 2022 - 01:14
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Erkan Petekkaya'nın merakla beklenen filmi 'Filme Gel'in oyuncu kadrosu şekillendi
Başrollerinde Erkan Petekkaya, Levent Ülgen, Çiçek Dilligil gibi en iyi performans sergileyen oyunculardan oluşan 'Filme Gel' filmi, tanıtım yayınlarının yayınlanmasının hemen ardından merakla beklenmeye başlandı.

Berton Medya ile Taş Film’in birlikte imza attıkları komedi türü 'Filme gel' filminin oyuncu kadrosunda Erkan Petekkaya, Levent Ülgen, Çiçek Dilligil'in yanı sıra Tolga Güleç, Aslıhan Karalar, Orçun Kaptan ve Deniz Hamzaoğlu'da yer alıyor.

Filme Gel filminin konusu

Filme Gel filminin konusu

Çetin, Necmi ve Muzo üç eski arkadaş olarak bilinir Ne kadar yıl geçerse geçsin bu üç arkadaşın ortaklaşa kurdukları hayal, bir film çekmektir. Üç arkadaş, bu esnada birbirlerine geçmişleri ile ilgili yalanlar söyler ama bir şekilde bir araya gelerek bir film çekmeye kalkışırlar.

Filme Gel filminin oyuncuları

Filmin başrollerinde yer alan Erkan Petekkaya filmde Kadırgalı karakterine hayat verecek. Bir diğer başarılı oyuncu Fırat Doğruloğlu ise filmde Necmi karakterini oynayacak. Necmi, uzun yıllar ülkesinden dışarıda yaşayan ve ve hayali hep yönetmen olmak isteyen bir gençtir. Türkiye’ye geldiğinde her ne kadar yurt dışında yönetmenlik yaptığı yalanını ortaya atsa da gerçek hayatta yalnızca korsan cd satışları yapmış ve yakalandıktan sonra da Türkiye'ye geri gönderilmiştir.

Filme Gel filminin oyuncuları

Ünlü oyuncu Tolga Güleç ise Film Gibi filminde Çetin rolünü üstlenecek. Çetin film setlerinde figüranlık yapıp hayatını kazanan birisi iken kendisini sürekli harika bir oyunculuk yeteneği olarak görmektedir. Orçun Kaptan isimli oyuncu ise filme Muzo karakterine hayat verecek. Muzo, bu güne kadar girdiği hiçbir işte dikiş tutturamamıştır ve hep kolay yoldan para kazanma hayalini kurmuştur.

Levent Ülgen, Film Gibi filminde Hüsnü rolünü oynayacak. Ünlü oyuncu Çiçek Dilligil ise filmde Selma karakterine hayat verecek. Film Gibi filminde Aslıhan Karalar Seda karakterini, Deniz Hamzaoğlu ise Feramuz karakterini oynayacak.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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