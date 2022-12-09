MAGAZİN
09 Aralık 2022 - 12:28

Erkan Petekkaya'nın mutlu günü

Erkan Petekkaya oğlunun yaş gününü sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla kutladı beğeni yağdı..

MAGAZİN
09 Aralık 2022 - 12:28
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Erkan Petekkaya’nın mutlu günü


Kanal D ekranlarında yayınlanan ‘O Kız’ dizisinin başrol oyuncularından başarılı oyuncu Erkan Petekkaya’nın Didem Petekkaya ile mutlu bir evliliği var ve bu evlilikten Cem Cano isimli bir oğlu var. Başarılı oyuncu Petekkaya’nın oğlu 18 yaşına girdi. Ailesi ile birlikte kutladıkları yeni yaş günü fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan başarılı oyuncu Petekkaya’nın oğlu Cem Cano sosyal medyada büyük ilgi gördü. Erkan Petekkaya

Babasına benzerliği dikkat çekiyor

Petekkaya oğlu Cem Cano’nun 18.ci yaş kutlamasını sosyal medya hesabından aile pozuyla paylaştı. Petekkaya’nın utangaç tavırları sosyal medyada takipçilerin dikkatinden kaçmadı. Babasına benzerliği ile de çokça dikkat çeken Cem Cano sosyal medyada büyük ilgi gördü. Erkan Petekkaya



EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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