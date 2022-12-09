Erkan Petekkaya’nın mutlu günü







Babasına benzerliği dikkat çekiyor







Kanal D ekranlarında yayınlanan ‘O Kız’ dizisinin başrol oyuncularından başarılı oyuncu Erkan Petekkaya’nın Didem Petekkaya ile mutlu bir evliliği var ve bu evlilikten Cem Cano isimli bir oğlu var. Başarılı oyuncu Petekkaya’nın oğlu 18 yaşına girdi. Ailesi ile birlikte kutladıkları yeni yaş günü fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan başarılı oyuncu Petekkaya’nın oğlu Cem Cano sosyal medyada büyük ilgi gördü.Petekkaya oğlu Cem Cano’nun 18.ci yaş kutlamasını sosyal medya hesabından aile pozuyla paylaştı. Petekkaya’nın utangaç tavırları sosyal medyada takipçilerin dikkatinden kaçmadı. Babasına benzerliği ile de çokça dikkat çeken Cem Cano sosyal medyada büyük ilgi gördü.