Kanal D ekranlarında yayınlanan ‘O Kız’ dizisinin başrol oyuncularından başarılı oyuncu Erkan Petekkaya’nın Didem Petekkaya ile mutlu bir evliliği var ve bu evlilikten Cem Cano isimli bir oğlu var. Başarılı oyuncu Petekkaya’nın oğlu 18 yaşına girdi. Ailesi ile birlikte kutladıkları yeni yaş günü fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan başarılı oyuncu Petekkaya’nın oğlu Cem Cano sosyal medyada büyük ilgi gördü.
MAGAZİN
09 Aralık 2022 - 12:28
Erkan Petekkaya'nın mutlu günü
Erkan Petekkaya oğlunun yaş gününü sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla kutladı beğeni yağdı..
MAGAZİN
09 Aralık 2022 - 12:28
EDİTÖR