Finans
24 Mart 2023 - 18:15

Erkek çalışanların dikkatine! Dilekçe verenlere ek ödeme yapılacak: Son güne kadar başvuru şartı var! Maaşa ek verilecek

news error2Bu yardımı başvuranlar alacak! Yeni yardım müjdesi daha verildi! Tüm erkek çalışan vatandaşlara maaşlara ek olarak ödemeler yapılacak! Daha fazla detaya haberimizden göz atabilirsiniz…

Finans
24 Mart 2023 - 18:15
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Erkek çalışanların dikkatine! Dilekçe verenlere ek ödeme yapılacak: Son güne kadar başvuru şartı var! Maaşa ek verilecek
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Vatandaşlar ekonomik sıkıntılarla mücadele ederken, vatandaşların bu zorlu süreçleri daha kolay atlatabilmesi için devlet elinden geleni yapıyor. Son yapılan düzenlemeye göre eşi vefat eden erkek çalışanlara vefat eden eşinin maaşı ödenmektedir. Daha önce sadece kadınlara tanınan bu hak, yeni bir düzenleme ile erkeklere de geldi.

Hayatını kaybeden eşinizin maaşını almak istiyorsanız, belirli şartların sağlanması gerekir. Çalışan kişinin 1.800 günden az olmaması suretiyle malul, ölüm sigortaları primi isteğini yapmış olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra vefat eden çalışanın 5 seneden az olmaması suretiyle sigortalı olması gerekmektedir.



dul maaşı

DAHA ADİL BİR UYGULAMA

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), eşi hayatını kaybeden erkeklere dul maaşı alma hakkını sağlayan yeni bir uygulamayı devreye soktu. Bu uygulama, eşi yaşamını yitiren erkeklerin hanımlarının çalışma süresi ve ödemiş olduğu prim günleri esas alınarak hesaplamalar yapılmasına ve eşlerine hak ettiği maaşın yatırılmasına olanak tanımaktadır.

Bu yeni düzenleme, önceki düzenlemelere göre daha kapsayıcı ve adil bir sistem sunmaktadır. Eski düzenlemelere göre, sadece dullar dul maaşı alma hakkına sahipti. Ancak yeni düzenlemelerle birlikte erkekler de maaş alacak.

DUL MAAŞ ALMA ŞARTLARI

Dul olmak zor bir süreç. Ancak Türkiye'de SGK tarafından sunulan dul maaşı, maddi sıkıntıları bir nebze de olsa hafifletiyor. Ölen eşinizin maaşını almak istiyorsanız, yerine getirmeniz gereken bir takım şartlar vardır. Bu yazımızda dul aylığı şartları hakkında detaylı bilgi veriyoruz.

DUL MAAŞI NE DEMEK?

Dul aylığı, dul kalan eşe, ölen eşin sigortalılık süresine göre ödenen bir aylıktır. Bu maaş ölen eşin emekli maaşından az olmakla birlikte maddi yardım sağlamaktadır.

DUL MAAŞI İÇİN GEREKEN ŞARTLAR

Dul maaşı alabilmek için öncelikle ölen eşin sigortalı olması gerekir. Aile sigortası primlerinin de ödenmesi gerekmektedir. Ayrıca ölen eşin sigortalılık süresi de önemlidir. Sigorta süresi 5 yıldan az olamaz.

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Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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