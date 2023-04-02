Erkekler bu sitelerde yalandan başka bir şey konuşmuyor! Tamamı sahte çıktı: Artık hobi olarak yalan söylüyorlar

Erkeklerin flört uygulamalarında yalan söyleme alışkanlığı yeni bir araştırmada ortaya çıktı...













GQ's modern love tarafından yapılan bir ankete göre, erkeklerin flört uygulamalarında kendilerini sıklıkla yanlış tanıttıkları ortaya çıktı. Ankete İngiltere'den yaşları 16 ile 44 arasında değişen 604 erkek katıldı. Ankete katılan erkeklerin %70'inin yalan söylediği, %35'inin yaşları, %28'inin kariyerleri ve %27'sinin boyları hakkında yalan söylediği tespit edildi. Ayrıca, %36'sı fotoğraflarında kendilerini yanlış tanıttığı ortaya çıktı.Çalışma ayrıca tek eşli ilişki yaşayan erkeklerin %21'inin flört uygulamalarını kullanmaya devam ettiğini ortaya koydu. Ayrıca, erkeklerin %29'u ve kadınların %8'i olmak üzere, erkeklerin ayrıldıktan sonra eski sevgililerinin çıplak fotoğraflarını saklama olasılıklarının kadınlardan 3 kat daha fazla olduğu tespit edildi.Ankette katılımcılara hayattaki öncelikleri de soruldu. Erkeklerin neredeyse yarısı (%47) çok az seksin olduğu ya da hiç seksin olmadığı bir ilişkide mutlu olacaklarını söyledi. Erkeklerin %35'i için arkadaş ve ailesiyle vakit geçirmek öncelikliyken, katılımcıların %25'i spor yapmaya ve para kazanmaya öncelik veriyor. Katılımcıların sadece %12'si seks ve romantizmi öncelik olarak görüyor. Çalışma, erkeklerin flört uygulamalarında kendilerini sıklıkla yanlış tanıttıklarını ve ilişkilere kadınlardan farklı öncelik verdiklerinin altını çiziyor.