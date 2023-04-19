Erkekler kadınlarda ilk oraya odaklanıyor! İlişkilerin gizli sırrı ortaya çıktı: Kadınlar, bu üç noktaya dikkat!











ERKEKLERİN KADINLARDA BAKTIĞI İLK ÜÇ YER







Tüm bildiklerinizi unutun! Erkekler kadınlarda ilk oraya bakıyormuş! İşte kadınların en göz alıcı üç yeri. Kadın ve erkek ilişkiler yıllardır gizemi çözülemeyen, büyülü bir dünya. İlişkiler bakışlardan, duruşa, konuşmadan fiziğe kadar her şey etkili olabiliyor. Ancak yapılan son araştırmalara göre erkeklerin kadınlarda baktığı yerlerin neler olduğu açıklandı. Tüm bildiklerinizi unutun meğer erkeklerin etkilendiği şeyler farklıymış. İşte kadın ve erkek ilişkilerinde bildiklerimizi sıfırlayan yeni tüyolar ve taktikler... Erkeklerin kadınların neresinden etkileniyor, ilk nelere bakıyor. İşte tüm detaylı bilgiler. ..Yıllardır erkeklerin kadınlar baktığı ilk yer olarak bize öğretilen şeylerin gerçeği yansıtmadığı bir araştırma sonucu kanıtlandı. Şimdiye kadar tüm bildiklerinizi unutun. Meğer erkekler kadınlarda ilk oralara bakıyormuş. Gizemi çözülemeyen, etkileşimin nerede başladığı yıllardır konuşulan, erkeklerin veya kadınların ilk karşı cinste nereye baktığı konusunda araştırmalar yıllardır sürüyordu. Fakat son yapılan bir araştırmaya göre meğer erkeklerin kadınlardan etkilendikleri yerler çok farklıymış. Bilinenin aksine farklı sonuçların çıktığı araştırma sonuçları ve diğer ayrıntılar haberimizde...İlk olarak erkekler kadınlarda asık surata tahammül edemiyormuş. İlk tanışmada samimi ve içten bir gülümseme erkekleri etkilemeye yetiyormuş. Güler yüzün yerine asık suratlı ve ciddi kadınlar ise erkeklerin ilgisini çekmiyormuş. Erkeklerin kadınlardan dilediği ve beklediği samimi ve içten güzel bir tebessüm. Bu güler yüz karşıdaki insanın iyi olup olmadığı konusunda erkeğe fikir veriyormuş. Diğer bir etkilenilen yer ise gözler. Özellikle etkileyici ve derin bakışlar erkeklerin başının dönmesine neden olabiliyormuş. Derin bakışların yerine boş bakışlar ise erkeklerde hayal kırıklığı yaratıyormuş. Bir çok erkek bir arada olduğu kadın konusu ile ilgili derin ve anlamlı bir şeyler yaşamak ister. Bu da ilk tanışmada kendini belli ediyor. İlk buluşmada erkekler özellikle kadının gözlerine ve derin bakışlarına bakıyor. Sonuncusu ise saçlar. Bu bilinenin aksine erkeklerin ilk önce baktıkları yer arasında bulunuyor. Bakımlı, dolgun ve güzel saçlar erkeklerin ilgisini ve dikkatini çekiyor. Temiz görünen ve yumuşak saçlı kadınlar ilk buluşmada erkekte olumlu etki bırakıyor.