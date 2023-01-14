Erken emekli olayım derken yıllarınız heba olabilir! Sigorta dökümünüze hemen bakın: Bu harflerden biri varsa yandınız!







BU KODLARA DİKKAT EDİN!







HERKESİ KAPSIYOR!

SİGORTASI OLMAYANA NE OLACAK?

SGK tarafından şirket ve işyerlerine düzenli olarak denetim yapılıyor. Belirli kriterleri sağlayan işyerlerine ise çeşitli kodlar veriliyor. Söz konusu kodlar, şirkette sahte ya da şüpheli sigorta işlemleri olduğunu belirtmektedir.S kodunun anlamı sahte işyeridir. Ş kodunun olduğu işyeri ise şüpheli olarak tanımlanmaktadır. K kodu ise kontrollü işyerlerine verilen koddur.Ş harfinin olduğu işyerinde denetim ve inceleme yapılmaktadır. Herhangi bir işyerine bu kod verildiğinde inceleme başlıyor ve denetim sonucunda sahte sigorta bildirim tespiti yapıldığında, işyerinden yapılan sahte hizmet bildirimlerinin iptali gerçekleştirilir. Hiçbir sorun olmadığında ise kod tamamen kaldırılmaktadır ve EYT'lilerin prim günü silinmemektedir.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM'de yapılan bütçe görüşmeleri esnasındaki konuşmasında, EYT düzenlemesinin henüz bitmediğini söylemişti. Bakan Bilgin, "En kapsamlı düzenlemeyi yapacağımız konusunda endişe duymayın" demişti.8 Eylül 1999 öncesinde çalışma hayatında olmasına rağmen sigortası yatırılmayanlar ya da sigortası bu tarih sonrasında başlatılanlar için çözüm yolu bulundu. Bu kapsamdaki kişiler borçlanma ya da hizmet tespit davası yollarıyla EYT kapsamına girebilecekler. Borçlanma kapsamında doğum, askerlik, staj ve yurt dışı borçlanması yapmak mümkün. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortanız olmadan aktif olarak çalışma hayatınızda yer aldıysanız ve hala yanı iş yerinde hizmet veriyorsanız ya da son beş sene içinde o işten çıktıysanız hakkınızı arayabilirsiniz. Eksik günlerinizi geri alarak sigortanızın başlama süresini 8 Eylül 1999 öncesine çekmeniz mümkün. Bu kapsamda hizmet tespit davası açıp, geçmişte sigortasız çalıştığınız günlerinizi tespit edebilirsiniz. 1999 tarihi öncesinde işverence sigorta bildirgesi, sigortalı hesap fişi belgesi SGK'ya bildirilmiş fakat prim hizmet belgesi yollanmamışsa bu durumda zaman aşımı geçerli olmamaktadır. Çalışanlar istedikleri zaman yargıya başvurarak sigortalarının başlama tarihini geri çektirebiliyorlar.