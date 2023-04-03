Erken emeklilik bekleyenler dikkat! Bu hastalığı olana 1800 günle emekli maaşı bağlanıyor: Şartlara bakın!







1800 GÜN SİGORTA PRİMİ VARSA AYLIK BAĞLANIYOR: SGK DUYURDU, BU HASTALIĞI OLAN VATANDAŞLAR DİKKAT!







SÖZ KONUSU PAYLAŞIMDA ŞU İFADELER YER ALDI:

Emeklilik hemen hemen her vatandaşın hayalidir. İş kazası, tedavisi mümkün olmayan hastalık, meslek hastalığı vb. nedenlerle çalışma kapasitesinin %60'ını kaybetmiş vatandaşlar, maluliyet aylığı almaya hak kazanır. Malulen emeklilik ile ilgili tüm detaylar haberimizde…Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor. Son olarak 1800 gün prim ve 10 yıl prim ile çalışan kanser hastalarına 18 aya kadar aylık ödeme yapıldığı bildirildi.SGK, 1-7 Nisan Kanser Haftası'nı sosyal medya hesaplarından paylaştı. Bu paylaşımda kanser hastalarının hakları anlatıldı.Evde tıbbi bakım hizmeti alan kanser hastalarının “muayene, tetkik, tahlil, tedavi, takip vb.” işlemlerine yönelik SUT kapsamındaki işlem bedellerini karşılayacağız. Kanser hastalarına yönelik kişisel korunma hizmeti olarak SUT'un bir parçası olarak aşılama masraflarını karşılıyoruz. SUT çerçevesinde yol masraflarını, yevmiye ve arızi masrafları karşılıyoruz. Hastalık nedeniyle iş göremezlik süresi boyunca geçici iş göremezlik günlük ödeneği ödenir. Kurumumuza başvuran hastalara ilk muayene tarihinden itibaren 10 yıl süreli istihdam sigortası, 1800 gün süreyle iş kaybı sigortası primi ve kanser türüne göre 18 aya kadar maluliyet ödeneği sağlanacaktır. Kanser hastaları için radyoterapi, kemoterapi, radyoizotoplar veya ameliyat için ek ücret alınmaz.