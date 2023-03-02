EKONOMİ
02 Mart 2023 - 09:30

Erken emeklilik bekleyenlere müjde! Erken emekliliğe hak kazanan meslek grupları açıklandı. 7 yıla kadar erken emeklilik müjdesi!

Erken emeklilik şartları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Çalışma şartları ağır olan meslek dallarında hizmet veren işçilerin daha erken zamanda emekli olmasını amaçlayan hak türüne yıpranma payı denmektedir. İşte 1,2,3,4,5,6,7 yıl erken emekliliğin formülü...

EKONOMİ
02 Mart 2023 - 09:30
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Erken emeklilik bekleyenlere müjde! Erken emekliliğe hak kazanan meslek grupları açıklandı. 7 yıla kadar erken emeklilik müjdesi!


Sigortalı çalışan her vatandaşın hayali olan emeklilik süreci çalışan, çalışmayan her kesimden insanın ilgi alanı olmakta. Özellikle iş kolu ağır olan meslekleri yapmakta olan işçiler için emeklilik hayalleri "yıpranma payı" ile erken emekli olmalarını sağlıyor. Peki erken emeklilik formülü nedir? İşte detaylar...

 



erken emeklilik

 

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 2023 yılı itibari ile erken emeklilikten yararlanacak meslekleri duyurdu. Yıpranma payı ile  erken emekliliği bekleyen vatandaşın beklediği açıklama geldi. 46-50 yaş aralığında olan ve ağır şartlara sahip meslek işi yapanların erken emekli olabilecek. Peki hangi meslek grupları erken emeklilikten yararlanabilecek? İşte o meslekler...

 

ağı koşullar

 

Kimler erken emekli olabilir?

 

Ödenmekte olan primlerin fazla kabulü ile ağır şartlar ile çalışan vatandaşlar yıpranma payı ile erken emekli olabilir. Ek prim günleri hesaba katılarak bir sene aktif çalışma durumunda 15-18 ay çalıştığı varsayılarak primleri yatırılan çalışanlar erken emeklilik hakkı kazanabiliyor.

 

kimler olabilir

 

Asit imalatı yapan atölye ve fabrikalar

Basın ve gazetecilik işlerinde görev yapanlar

Ceza infaz kurumu personelleri

Cıva üretimi işleri

Cumhurbaşkanlığı yardımcıları ve bakanlar

Demir ve Çelik fabrikalarında çalışanlar

Emniyet polis ve MİT mensupları

Radyoaktif işlerde çalışanlar

Sahil güvenlik komutanlığı

TBMM yasama organı üyeleri

Türk silahlı kuvvetleri

TRT'de haber hizmetinde görevli olanlar

Alüminyum kok, döküm ve çimento fabrikaları işçileri

Hemşireler

 

emekli

 

Ebeler

Can fabrika ve atölyelerinde çalışanlar

Termik santralde görev yapanlar

İtfaiye ve yangın söndürme işlerinde görevli olanlar

İhtiyat pilotları

Diş doktoru

Hasta bakıcı hemşireler

Toplum sağlığı teknisyenleri

Eczacılar

Doktorlar

 

yıpranma

 

 Yıpranma payı nedir?


Amortisman yıpranma payı veya diğer adıyla yıpranma hakkı koşulları ağır olan meslek gruplarında çalışan işçileri kapsamaktadır. Koşulları ağır olan meslek grupları için erken emeklilik hakkı doğabilir. Bu gruplarda çalışan vatandaşlar ödenen primlerinin fazla kabulü ile yaş şartından indirim kazanmış olur. Fiili hizmet süresi zammı ile yıpranma payı ilgilidir. Bu kapsamında 5-10 sene aralığında çalışma ile emekli olmak mümkündür

 

eyt

 

 

Emeklilikte yaşa takılanları etkiler mi?

Bir çalışanın yıpranma payı tamamı emeklilik süresinden düşülerek 8 Eylül 1999'dan önce hizmette bulunması halinde geçerli olacaktır. Belirtilen tarih öncesi çalışma hayatına başlayan bir memur için yıpranma payının yarısı emeklilik yaşı düşülerek hesaplanır. Yıpranma payı erken emekliliğe fayda sağladığı gibi emekli aylık ve ikramiyeleri de olumlu şekilde etkilemektedir.

EDİTÖR
Yagmur ARAZ
Yagmur ARAZ
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