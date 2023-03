Erken emeklilik bekleyenlere müjde! Erken emekliliğe hak kazanan meslek grupları açıklandı. 7 yıla kadar erken emeklilik müjdesi!

Kimler erken emekli olabilir?

Yıpranma payı nedir?





Emeklilikte yaşa takılanları etkiler mi?

Sigortalı çalışan her vatandaşın hayali olan emeklilik süreci çalışan, çalışmayan her kesimden insanın ilgi alanı olmakta. Özellikle iş kolu ağır olan meslekleri yapmakta olan işçiler için emeklilik hayalleri "yıpranma payı" ile erken emekli olmalarını sağlıyor. Peki erken emeklilik formülü nedir? İşte detaylar...Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 2023 yılı itibari ile erken emeklilikten yararlanacak meslekleri duyurdu. Yıpranma payı ile erken emekliliği bekleyen vatandaşın beklediği açıklama geldi. 46-50 yaş aralığında olan ve ağır şartlara sahip meslek işi yapanların erken emekli olabilecek. Peki hangi meslek grupları erken emeklilikten yararlanabilecek? İşte o meslekler...Ödenmekte olan primlerin fazla kabulü ile ağır şartlar ile çalışan vatandaşlar yıpranma payı ile erken emekli olabilir. Ek prim günleri hesaba katılarak bir sene aktif çalışma durumunda 15-18 ay çalıştığı varsayılarak primleri yatırılan çalışanlar erken emeklilik hakkı kazanabiliyor.Asit imalatı yapan atölye ve fabrikalar Basın ve gazetecilik işlerinde görev yapanlar Ceza infaz kurumu personelleri Cıva üretimi işleri Cumhurbaşkanlığı yardımcıları ve bakanlar Demir ve Çelik fabrikalarında çalışanlar Emniyet polis ve MİT mensupları Radyoaktif işlerde çalışanlar Sahil güvenlik komutanlığı TBMM yasama organı üyeleri Türk silahlı kuvvetleri TRT'de haber hizmetinde görevli olanlar Alüminyum kok, döküm ve çimento fabrikaları işçileri HemşirelerEbeler Can fabrika ve atölyelerinde çalışanlar Termik santralde görev yapanlar İtfaiye ve yangın söndürme işlerinde görevli olanlar İhtiyat pilotları Diş doktoru Hasta bakıcı hemşireler Toplum sağlığı teknisyenleri Eczacılar DoktorlarAmortisman yıpranma payı veya diğer adıyla yıpranma hakkı koşulları ağır olan meslek gruplarında çalışan işçileri kapsamaktadır. Koşulları ağır olan meslek grupları için erken emeklilik hakkı doğabilir. Bu gruplarda çalışan vatandaşlar ödenen primlerinin fazla kabulü ile yaş şartından indirim kazanmış olur. Fiili hizmet süresi zammı ile yıpranma payı ilgilidir. Bu kapsamında 5-10 sene aralığında çalışma ile emekli olmak mümkündürBir çalışanın yıpranma payı tamamı emeklilik süresinden düşülerek 8 Eylül 1999'dan önce hizmette bulunması halinde geçerli olacaktır. Belirtilen tarih öncesi çalışma hayatına başlayan bir memur için yıpranma payının yarısı emeklilik yaşı düşülerek hesaplanır. Yıpranma payı erken emekliliğe fayda sağladığı gibi emekli aylık ve ikramiyeleri de olumlu şekilde etkilemektedir.