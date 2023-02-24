Erken emeklilik bu kadar kolay! 7 formülü bilen yıllarca beklemeyecek: Uzmanlar tek tek sıraladı

Erken emeklilikte 7 formül ile birlikte emekliliği bekleyen vatandaşlar için yeni kapılar açıyor. Uzman isimler, emekli olmak için 7 farklı avantajın bulunduğunu söyledi. Sigorta süresini beklemeden emekli olmanın formülleri nelerdir? İşte ayrıntılar... ERKEN EMEKLİLİK İÇİN SİGORTA SÜRENİZİ BEKLEMEK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ
Türkiye'de sigortalı çalışma hayatının belli bir süreye ulaşmasının ardından tüm vatandaşlar emekli olabilmektedir. Ancak yasalar çerçevesinde sunulan emeklilikte, bazı istisnai durumlarda erken emekli olabiliyorsunuz. Sosyal Güvenlik Kurumu'nda yer alan bu istisnalara bakıldığı zaman yaş, yıl ve sigorta primi göz önüne alınarak erken emekli olmanız söz konusu olabilir. Bu istisnalar tek tek araştırıldığında, 7 farklı biçimde belirleniyor. Bunların içinde borçlanmalardan; yıpranma payına göre bir çok seçenek bulunuyor. Her SGK çalışanı, bu formüllerden birine uygun olduğu takdir erken emekliliğe hak kazanıyorsunuz.
BORÇLANMALAR SAYESİNDE ERKEN EMEKLİ OLABİLİRSİNİZ
Formüller arasında bulunan borçlanma, söz konusu SGK çalışanının kadın ya da erkek fark etmeksizin sağlanmaktadır. Kadınlar için doğum borçlanması, erkekler için ise askerlik borçlanması yer alıyor. Doğum borçlanması, her çocuk için ortalama 2 yıl emeklilik öne çekilmektedir. Üç çocuğa kadar bundan faydalanabilmektesiniz. Toplamda anne olan kadınlar, 6 yıl emekliliği öne çekebilmektedir. Askerlik borçlanmasında ise sigortalılık tarihini öne çekerek en az 1 yıl daha erken emekli olmanızı sağlar. Bir diğer formül ise muhtaç bir çocuğu olan anneler için geçerli olup, prim gününün yüzde 25ine kadar bir süreyi prim günlerine ilave edebilmektedir.
YIPRANMA PAYI VE ENGELLİLİK ERKEN EMEKLİLİ OLMANIZI SAĞLIYOR
Doğuştan engelli olan kişiler için alınabilen iş göremezlik raporu sayesinde engelli maaşı ve vergi indirimi avantaj sağlıyor. 3 bin 600 gün ile 4 bin 680 gün arasında değişen prim günlerini doldurarak erken emekli olabilmektedir. Ayrıca iş kazası sonucu ya da farklı meslek hastalıkları sebebiyle yüzde 60 çalışma kaybı olması durumunda bin 800 gün primi olan bireyler, erken emeklilikten yararlanabiliyor. Bazı meslek gruplarının getirdiği tehlikeli şartlar göz önüne alındığında yıpranma payı olarak isimlendirilen bir formül devreye giriyor. Madenci, gazeteci gibi riskli mesleklerde çalışan kişiler, bundan faydalanabilmektedir. Son formül ise, yaşa takılma durumunda, yani EYT olarak adlandırılan kısma deniliyor. Bu, 8 Eylül 1999 öncesi sigortalılar için 3 bin gün, 15 yıl esas alınırken; 30 Nisan 2008 öncesi sigortalılar için ise 4 bin 500 gün, 25 yıl çalışma şartı aranmaktadır.