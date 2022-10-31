EKONOMİ
31 Ekim 2022 - 22:02

Erken emeklilik için 15 yıl kriteri yeter! 48 - 50- 54 yaşında emeklilik hakkı veriliyor

Erken emekli olmak isteyen birçok kişi yeni gelişmeleri takip ediyor. Kısmi emeklilikte 15 yıl sigorta, 3600 prim günü yeterli oluyor. İşte ayrıntılar.

EKONOMİ
31 Ekim 2022 - 22:02
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Erken emeklilik için 15 yıl kriteri yeter! 48 - 50- 54 yaşında emeklilik hakkı veriliyor


Milyonlarca çalışan erken emekli olabilmek için çeşitli formüller arıyor. Devlet tarafından sunulan bazı imkanlar ile emeklilik tarihi öne çekilerek erken emekli olma fırsatı yakalanabiliyor. Bu kapsamda öne çıkan formüller arasında kısmi emeklilik konuşuluyor. 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim gününü dolduranlar belirli şartlar dahilinde emekli olabiliyor.

15 yıl sigortalılık süresi ile erken emeklilik

Yasalara göre bazı durumlarda çalışanların erken emekli olması mümkün görünüyor. Kısmı emeklilik adı verilen formülde, 15 yıl ve 3600 prim gününü tamamlayan daha fazla çalışmaya gerek kalmadan emekli olabiliyorlar. Yaş şartı kadınlarda 58 olurken, erkeklerde ise 60 olmaktadır.



Söz konusu erken emeklilik imkanı 9 Eylül 1999 tarihinden itibaren sigortalı olanlar için geçerli oluyor. Bu tarihten sonra ise yıl şartı 25’e, prim şartı ise 4500’ yükseliyor.

50 yaşından küçük 3600 günü tamamlayanlar dikkat

Yeni kanun ile 8 Eylül 1999 öncesinde yani şu anda EYT kapsamında olan çalışanlar için emeklilik şartları 3600 gün 15 yıl olarak öne çıkıyor. Erkekler için 55, kadınlar için 50 yaş şartı bulunurken bu 3 şartın aynı anda yerine getirilmesi talep ediliyor. Ancak çalışanın 50 yaşından küçük olması fakat 3600 prim gününün olması durumunda, kısmi emeklilik şartlarını yerine getirmemiş kabul ediliyor.

Bu noktada kişinin 50 yaşına girdiği tarihe bakılıyor ve 2014 yılında bu yaşa gelmiş ise kadı çalışan 58 yaşında emekli olma şansı yakalıyor.

Yaş tamam peki ya sigortalılık?

Kısmi emeklilikte aranan 3 şartı da yerine getirmek gerekiyor. 50 yaş burada bir emeklilik yaşı değil kriter olarak öne çıkıyor. 3600 prim gününü tamamladıktan sonra aynı zamanda 50 yaşı da karşılamak gerekiyor. Yaş şartı tamamlanmıyorsa, primin tamamlanması anlam ifade etmiyor.

3600 prim günü olan bir kişi 2005-2008 yılları arasında yaş şartını tamamlamış olsaydı 54 yaşında emeklilik hakkı elde edecekti. Kısmi emeklilik, belli bir yaşın üzerindeki kişilere sunulan ayrıcalıklı bir emeklilik durumudur. Örneğin çalışma imkanı olmayan 60 yaşına gelmiş, 55 yaşını geçmiş kişiler bundan yararlanarak daha erken dönemde emekli olabiliyor.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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