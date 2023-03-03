Erken emeklilik için son dakika! SGK'dan Müjde geldi! EYT'siz 1800 ve 3600 gün ile emekliliğin yolu açıldı!

8 Eylül 1999 öncesi sigortalıları kapsamasıyla emeklilik hakkı elde edemeyenlere alternatif sunuldu. Erken emekli olmanın bazı yolları açıklandı. Prim ve yaş şartını tamamlayanlar Sosyal Güvenlik Kurumu'na gidip belgelerini teslim ediyor. Kısa sürede de emekli maaşı bağlanıyor. Erken emekli olmak için gerekli yollar detaylarıyla haberimizde yer almaktadır.
YIPRANMA PAYI
2023 Amortisman yani yıpranma payı ile birçok farklı meslek gruplarında çalışanlar erken emeklilik hakkı elde edebiliyor. Yaş şartından indirimi yapılırken ağır işlerde çalışan vatandaşlar, her sene emeklilik için 60-90 gün ekleme yapıyor. 180 gün ekstra yıpranma payı elde ediliyor. Maden işçilerinin prim gün sayısı 1800 diğer iş kollarında çalışanların prim sayısında 3600 fiili hizmet süresinde denk düştü. 1 yılda payından 180 gün faydalanan meslek grupları üzerinden işlem görüyor.
90 GÜN YIPRANMA PAYI OLAN MESLEKLER
-Asit imalatı yapan atölye ve fabrikalar, -Basın ve gazetecilik işlerinde görev yapanlar, -Ceza İnfaz Kurumu personelleri, -Cıva üretimi işleri, -Cumhurbaşkanlığı yardımcıları ve bakanlar. -Demir ve çelik fabrikalarında çalışanlar -Emniyet, polis ve MİT mensupları, -Radyoaktif işlerde çalışanlar, -Sahil Güvenlik Komutanlığı, -TBMM yasama organı üyeleri, -Türk Silahlı Kuvvetleri, -TRT'de haber
hizmetinde görevli olanlar.
60 GÜN YIPRANMA PAYI OLAN MESLEKLER
- Alüminyum, kok, döküm ve çimento fabrikaları işçileri, - Cam fabrika ve atölyelerinde çalışanlar, - Diş doktoru, - Doktorlar. - Eczacılar, - Ebeler, - Hasta bakıcı hemşireler, - Hemşireler, - İtfaiye ve yangın söndürme işlerinde görevli olanlar, - İhtiyat pilotları, - Termik santrallerde görev yapanlar, - Toplum sağlığı teknisyenleri
YIPRANMA PAYI NEDİR?
Ağır koşullar altında çalışan bazı işçilerin erken emeklilik hakkına denk gelen yıpranma payı, bazı meslek gruplarında çalışan insanlara ödenen prim olarak da adlandırılır. Yıpranma payı fiili hizmet süresi zammıyla da doğru orantılıdır.
YIPRANMA PAYI NASIL HESAPLANIR?
8 Eylül 1999 tarihinden önce hizmette bulunan işçinin yıpranma payının tamamı emeklilik süresine denk gelir. Bu tarih ele alındığında öncesinde yıpranma payı yarısı olarak emeklilik yaşından düşürülür. Yıpranma payı her emeklilik için ikramiyeleri olumlu etkilerken 53 yaşında emekli olan kişi 3 yıl tolerans ile 50 yaşında emekli kabul edilir.
24 AYLA SINIRLI KABUL EDİLDİ
Malulen emeklilik için gerekli şartlarda değişiklikler yapılırken kanser hastalarına 18 ay maaşı ödemesi yapılır. Süre hastalığın duruma göre farklılık gösterirken malullük aylığı almak için prim ödeme gün sayısıyla sigortalılık şartlarını sağlayan kanser hastalarına tanı konmasıyla başvurular yapılabilir.