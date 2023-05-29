Erken emeklilik piyangosu herkese çıkacak! O tarihten sonra sigorta girişi olanlara müjde

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, bugün Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmelere dair önemli bilgiler paylaştı. Erdursun, 8 Eylül 1999 tarihinden önce ve sonra sigortalı olanlar arasında 17 yıllık bir fark olduğuna dikkat çekerek, bu adaletsizliği gidermek amacıyla kademeli emeklilik uygulamasının geleceğini müjdeledi. SÖZCÜ TV'deki açıklamalarında, sosyal güvenlik ve çalışma hayatıyla ilgili yoğun bir gündem olduğunu belirten Erdursun, emekli olmak için bekleyenler, emekli olanlar, EYT (Erken Emeklilik Talebi) ile ilgili konular ve eksik günleri bulunanlar gibi birçok beklenti olduğunu vurguladı. Adaletsizliklerin önüne geçmek adına adımlar atılması gerektiğini ifade eden Erdursun, 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlarla daha önce emekli olanlar arasında yaşanan farkın düzeltilmesi gerektiğini söyledi.
KADEMELİ EMEKLİLİK UYGULAMASI HAYATA GEÇECEK
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, EYT (Erken Emeklilik Talebi) konusunda yapılan çalışmalara dair önemli bilgiler paylaştı. Erdursun, kademeli emeklilik beklentisiyle bekleyenlerin olduğunu belirtti. 8 Eylül 1999 tarihinden sonra sigortalı olanlarla öncesinde emekli olanlar arasında adaletsizlik yaşandığına dikkat çeken Erdursun, bu konuda eksikliklerin giderilmesi gerektiğini ifade etti. Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmelere değinen Erdursun, Kılıçdaroğlu'nun çalışma hayatıyla ilgili önemli bir süreçte olduğunu ve konuyu yakından takip ettiğini söyledi. Erdursun, Kılıçdaroğlu'nun seçimlerden sonra kademeli emeklilik konusunda adımlar atacağını ve EYT ile ilgili eksiklikleri çözeceğini belirtti. Erdursun, AK Parti hükümetinin EYT konusunda sorunları çözemediğini ve Kılıçdaroğlu'nun bu konuda çalışmalarının tamamlandığını ifade etti. Ayrıca, Erdursun, Kılıçdaroğlu'nun bu konuyu gündeme getirmesiyle iktidarın da harekete geçeceğine inandığını söyledi. Son olarak, Erdursun, umutlu olduğunu ve Kılıçdaroğlu'nun seçimlerde başarılı olması durumunda adaletsizliğin giderilmesi için kademeli emeklilik uygulamasının bir an önce hayata geçirileceğini ifade etti.