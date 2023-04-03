Erken emeklilik treni geri döndü: Onları EYT'ye ihtiyacı yok: 10 yıl öne çekilecek!

EYT yasası kapsamında vatandaşlar emeklilik hakları olup olmadığını sorgulamaya devam ediyor. Emeklilik yaş sınırı olan 60 nasıl öne çekilir? Erken emekli olmak mümkün mü? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
ERKEN EMEKLİLİK MÜMKÜN MÜEmekli olmak isteyen vatandaşlar merakla yaş haddi ile emekli olmanın yollarını araştırıyor. EYT yasasıyla birlikte sigortası daha erken başlayan kişiler erken yaşta emekli olabilirken sigortası geç başlayan vatandaşların emeklilik yaşı 60'dan fazla olabiliyor. Emeklilik yaşının yanında sigorta girişinin senesi de önem taşıyor. 99 senesinden önce sigortası başlayanlar, 2002 senesinden sonra sigortası başlayanlar ve 2008 senesinden sonra sigortası başlayanlar için farklı yöntemler uygulanıyor. Bu durum vatandaşın emeklilik maaşını da etkiliyor.
Yaş haddi ile emekli olacak vatandaş 1999 senesinden önce sigortası başladıysa 10 sene çalışma hayatını doldurmak zorunda kalıyor ve 3600 prim günüyle emeklilik hakkı kazanıyor. 2002 senesinden sonra işe giren vatandaşlar 25 sene sigorta süresi ve 4500 prim günü ödemesiyle emekli olabiliyor. Normal şartlarda EYT yasası dışında 2002 senesinden sonra sigortası başlayan vatandaşın 7000 prim gününü doldurması ve 58 yaşını tamamlamış olması gerekiyor. 2008 senesinden sonra sigortası başlayan kişiler de 25 sene çalışma hayatı ve 5400 prim günü ödemesiyle emekli oluyor. Normal şartlarda 2008 senesinden sonra sigortası başlayan vatandaşların 7200 prim günü ödemesi ve 60 yaş şartını yerine getirmesi gerekiyordu.