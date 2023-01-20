









ERKEN EMEKLİLİK MÜJDESİ







Erken emeklilikte çifte formül! EYT'siz emeklilik mümkün: Sadece bu iki şarta uyanlara... Sosyal Sigortalar Kurumu maaş alanlar için bazı düzenlemelerde bulunacağını açıkladı. Erken emeklilik için araştırmalara başlayan vatandaş şimdiden araştırma yapmaya başladı bile. Bir çok alternatif masada bekliyor. Erken emeklilik için hangi şartların olacağı tam olarak belli olmasa bile, yakında tüm şartların belli olacağı açıklandı. Başvuru süresine ilişkin ayrıntılar ve detaylar belli oldu. İşte detaylar..Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın EYT açıklamasının ardından erken emekliliğin yolları, şartları ve detayları araştırılıyor. Kanun kapsamının yürürlüğe girip girmediği de araştırılan diğer konular arasında. EYT yasası meclisten geçti mi? Detaylar belli oldu mu? Erken emeklilik için şartlar açıklandı mı?Erkek ve kadınlar için erken emeklilik tarihleri değişiklik gösterecek. Prim günleri hesaplanacak, borçlanmalar belli olacak ve erken emeklilik şartlarını sağlayıp sağlamadığı tespit edilecek. Buna göre bir değişikliğe gidebilecek. Erkekler çalıştıkları, borçlanma yaptıkları günleri prim günlerine ekleme imkanına sahip olacak. Askere giden kişiler başlangıç tarihini öne çekip, prim gün sayılarına ekleyebilecek. Kadınlarda da hamilelik için borçlanma yapılacak. En fazla 3 çocuk için borçlanma yapılması planlanıyor. 6 sene prim gün sayısına dahil edilebilecek.