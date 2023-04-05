Erken emeklilikte gizli formül ayyuka çıktı! Listede TC kimlik numarası olanlar dikkat: Emeklilik 5 yıl öne çekilecek!

EYT yasası araştırmalar günümüzde devam ederken 2 milyon 250 bin kişi emekli olmak için çalışmalara başladı. EYT yasasından faydalanamayan 4A ve 4B sigortalıları erken emeklilik için araştırmalara başladı. Kadın ve erkek çalışanlar için erken emeklilik fırsatı doğdu. İşte, doğum borçlanması ve ağır engelli çocuğu olanlar bu haber size.
DOĞUM BORÇLANMASIErken emeklilik hayali kuran milyonlarca çalışana EYT üzerinden müjdeli haber gelirken yararlanıp yararlanamadığı yakından takip edilmeye başlandı. Sigorta girişi olan ve iş hayatına devam eden kadınların doğum borçlanmasıyla beraber erken emeklilik gündeme geldi. Kadın çalışanların sigorta başlangıcıyla beraber her çocuk için 2 yıl borçlanma yapılır. 6 yıla kadar devam eden bu süreç SSK veya Bağkur girişi olan kadınlar 6 yıl doğum borçlanmasıyla beraber erken emekli olma hakkı tanınır.
Ağır engelli çocuğu olan annelerin de erken emeklilik hakkı mevcuttu. 10 yıl çalışma süresi dolarken ağır engelli çocuğun durumuna bakılarak sağlık raporuyla beraber SGK dilekçe verilerek erken emekli olunur.