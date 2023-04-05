YAŞAM
05 Nisan 2023 - 17:45

Erken emeklilikte gizli formül ayyuka çıktı! Listede TC kimlik numarası olanlar dikkat: Emeklilik 5 yıl öne çekilecek!

EYT maddelerinden faydalanacak milyonlarca vatandaş emekli olmak için gün sayarken SSK ve Bağkur girişi olanlar için yeni formüller ortaya çıktı. Verilen listede TC kimlik numarası yazanların emekliliği öne çekildi.

YAŞAM
05 Nisan 2023 - 17:45
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Erken emeklilikte gizli formül ayyuka çıktı! Listede TC kimlik numarası olanlar dikkat: Emeklilik 5 yıl öne çekilecek!
TAKİP ETTAKİP ET


EYT yasası araştırmalar günümüzde devam ederken 2 milyon 250 bin kişi emekli olmak için çalışmalara başladı. EYT yasasından faydalanamayan 4A ve 4B sigortalıları erken emeklilik için araştırmalara başladı. Kadın ve erkek çalışanlar için erken emeklilik fırsatı doğdu. İşte, doğum borçlanması ve ağır engelli çocuğu olanlar bu haber size.

DOĞUM BORÇLANMASI

Erken emeklilik hayali kuran milyonlarca çalışana EYT üzerinden müjdeli haber gelirken yararlanıp yararlanamadığı yakından takip edilmeye başlandı. Sigorta girişi olan ve iş hayatına devam eden kadınların doğum borçlanmasıyla beraber erken emeklilik gündeme geldi. Kadın çalışanların sigorta başlangıcıyla beraber her çocuk için 2 yıl borçlanma yapılır. 6 yıla kadar devam eden bu süreç SSK veya Bağkur girişi olan kadınlar 6 yıl doğum borçlanmasıyla beraber erken emekli olma hakkı tanınır.



EYT borçlanmaları

Ağır engelli çocuğu olan annelerin de erken emeklilik hakkı mevcuttu. 10 yıl çalışma süresi dolarken ağır engelli çocuğun durumuna bakılarak sağlık raporuyla beraber SGK dilekçe verilerek erken emekli olunur.

ASKERLİK BORÇLANMASI

SSK ve Bağkur girişi olan erkekler de erken emeklilik şansı doğarken askerlik borçlanması yapılabilir. Askerlik sürecini borçlanma olarak göstererek emekliliğin öne çıkmasında 18,12,6 ay askerlik borçlanması yapılır.

YIPRATICI MESLEKLERİ

-TSK çalışanları

-Emniyet çalışanları

-Metal işlerde çalışanlar

-Madenciler 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ