Çalışanlar erken emekli olmak için kullanmadıkları izin günlerini saydırmaya ya da hamilelik ve askerlik günlerini borçlanmaya çalışırken, bazı hastalıkları olan vatandaşlar ise malulen emekli olmak için rapor almaya çalışmaktadır. SGK, bu hastalığı olanlara 1,5 sene kesintisiz maaş ile emekli olmayı sağlamaktadır. Sonrasında artan emeklilik yaşı nedeniyle insanlar erkenden nasıl emekli olacaklarını incelemeye başladılar.
YAŞAM
10 Şubat 2023 - 21:30
Erken emeklilikte kimsenin bilmediği o detay! Bunu bilen emekliliği 10 yıl öne çekecek
Çalışanlar erken emekli olmak için kullanmadıkları izin günlerini saydırmaya ya da hamilelik ve askerlik günlerini borçlanmaya çalışırken, bazı hastalıkları olan vatandaşlar ise malulen emekli olmak için rapor almaya çalışmaktadır. SGK, bu hastalığı olanlara 1,5 sene kesintisiz maaş ile emekli olmayı sağlamaktadır. Sonrasında artan emeklilik yaşı nedeniyle insanlar erkenden nasıl emekli olacaklarını incelemeye başladılar.
YAŞAM
10 Şubat 2023 - 21:30