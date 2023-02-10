Erken emeklilikte kimsenin bilmediği o detay! Bunu bilen emekliliği 10 yıl öne çekecek







ERKEN EMEKLİLİKTE SAĞLIK KISTASI BU HASTALIĞI OLAN 10 SENE PRİMLE EMEKLI OLUYOR! SGK AFİŞE ETTİ! 1,5 SENE KESİNTİSİZ MAAŞ ALABİLİRSİNİZ!







Çalışanlar erken emekli olmak için kullanmadıkları izin günlerini saydırmaya ya da hamilelik ve askerlik günlerini borçlanmaya çalışırken, bazı hastalıkları olan vatandaşlar ise malulen emekli olmak için rapor almaya çalışmaktadır. SGK, bu hastalığı olanlara 1,5 sene kesintisiz maaş ile emekli olmayı sağlamaktadır. Sonrasında artan emeklilik yaşı nedeniyle insanlar erkenden nasıl emekli olacaklarını incelemeye başladılar.Süreğen problemler ve tedavi zamanı uzun olan hastalıklar, insanların hayatını zorlaştırırken, erken emekliliğin kapısını açmaktadır. Bu konuyla ilgili olarak, ön plana çıkan şartlar arasında, hastalığın tanısının kesin olarak belirlenmesi ve hastanın bu durumun etkilerini taşıyabilecek kapasiteye sahip olması sayılabilir. Ayrıca, eksperlerin sosyal medya hesaplarından bilgi almak mümkündür. Kişilerin erken emekli olabilmesi için, vatandaşların çalışma gücünün yüzde 60'ını kaybetmiş olmaları ve en az üç organında arıza olması gerekmektedir. Ayrıca, doğuştan gelen bir engel taşıyanlar için de raporla kanıtlanması halinde erken emeklilik imkânı sağlanabilir. Buna ek olarak, farklı meslekler için de belirli prim gün miktarlarının tamamlanmış olması gerekmektedir; bunun ön koşulu olarak genellikle 1800 gün öngörülmektedir. Buna ek olarak, bazı hastalıkları olan kişiler kendilerine kısa süreli çalışma aylığı alabilirler. Kanser hastalığının kişilerin hayatlarını ciddi şekilde etkilediği bilinen bir gerçektir. Bu sebeple, malulen emeklilik başlığı altında bu hastalıkla mücadele eden kişilere uzun süreli maaş bağlanmıştır. En az 12 ay, en fazla 24 ay süreyle maaş ödemesi gerçekleştirilmektedir. Kanser hastalarının bu durumlarının ağırlığına göre başvuruda bulunmaları yeterlidir. Başvuruda bulunurken herhangi bir ekstra belge gerekmemektedir.