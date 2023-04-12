YAŞAM
12 Nisan 2023 - 13:00

Erken emeklilikte yeni detay! 2008'den sonra emekli olanlara duyuruldu: O şart kaldırılacak!

Son haberlere göre, emeklilikte 4A ve 4B arasındaki prim farkı kaldırılıyor. Böylece 9 bin gün prim ödeme şartı 7.200'e indiriliyor. İşte ayrıntılar...

YAŞAM
12 Nisan 2023 - 13:00
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Erken emeklilikte yeni detay! 2008'den sonra emekli olanlara duyuruldu: O şart kaldırılacak!
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Emeklilikte müjdeli haber geldi. Yapılan son açıklamaya göre, 4A ve 4B arasındaki prim farkı artık sona eriyor. Buna göre, daha önce 9 bin gün prim şartı olan emeklilik için gerekli olan çalışma süresi 7.200 güne kadar düşürüldü. Prim eşitleme çalışmaları, 4B Bağ-Kur'lu çalışanların talepleri doğrultusunda başlatıldı. Emeklilik süresinde 5 yıl geriye giden çalışmalar, özellikle 2008 ve sonrasındaki dönemi kapsayacak şekilde yapılacak. Detaylı bilgiler ilerleyen günlerde açıklanacak.

BAĞKUR SGK PRİM GÜNÜ EŞİTLENECEK 

emekli

Takvim Gazetesi ekonomi Müdürü Faruk Erdem, gelişmenin detaylarını paylaştı. 2008 yılındaki reformla birlikte, Sosyal Güvenlik Kurumu çatısı altında SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı birleştirilse de, emeklilik, aylık bağlama ve çalışma şartlarında birlik sağlanamamıştı. Ancak şimdi, Bağ-Kur'da prim günü SGK'ya eşitlenecek.



Faruk Erdem'in açıklamasına göre, yapılan çalışma ile SGK ve Bağ-Kur arasındaki farkların giderilmesi sağlanacak. Prim günü şartı 9.000'den 7.200'ye indirildiğinde, 1.800 günlük bir avantaj sağlanacak. Bu da 5 yıl erken emekli olunmasını sağlayacak. Ancak bu indirim ilk etapta 10 ve altında işçi çalıştıran esnaflar için geçerli olacak. Ancak Ankara Ticaret Odası'ndaki talep değerlendirilirse, bütün Bağ-Kur'luları kapsayan bir sistem olacak. Ayrıca, 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar, yaş sınırı olmadan EYT'li olmaya hak kazanacaklar.

EDİTÖR
Nesibe Göven Atalay
Nesibe Göven Atalay
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