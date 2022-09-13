'Erken kırışıklığın nedeni uykuda saklı'

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, insan hayatının 3'te birini kaplayan uykuya ilişkin önemli bilgi verdi. Prof. Dr. Akkoyunlu, vücudun kendini yenilemesi açısından çok önemli olan bir yere sahip olan uykuya ilişkin, “Kişiden kişiye değişmekle birlikte herkesin ortalama 7 ila 9 saat arasında bir uykuya ihtiyacı var. Uyku ritmik olarak, biyosaate yani herkesin kendi iç saatine göre gelir. Uykuda 2 evre önemlidir. İlki çok derin uyku dediğimiz REM'dir, beynin ve bilgisel fonksiyonların düzenlendiği bir evredir. Bu evrede ön belleğe aldığımız belgelerin uzun belleğe aktarılması oldukça değerlidir. Bu nedenle uyku konusunda çok sorun yaşayan insanlarda Alzheimer'ın daha çok görüldüğünü görüyoruz. Uyku aslında hem stresin unutulması ek olarak bilginin hatırlanması açısından çok önemli. İkinci olarak yüzeysel dediğimiz uyku evreleri yani nonrem evreleri vardır. Bu evrelerde hormonal salgılama ve beyin dışındaki vücudun geri kalanının organizasyonunu var. Eğer bu hormonlar yeterince salgılanamazsa akşam acıkmalar ortaya çıkar. Aslında sabaha karşı gıda yerlerinin açık olmasında temelde bu durum vardır. Gece saat 24.00'ya kadar uyanık kalırsanız saat 02.00'de bir şeyler yemek zorundasınız. Yüzeysel uyku evresinde uyumazsanız aşırı bir kilo alma veya kilo vermede zorlaşma yaşayabilirsiniz” dedi.