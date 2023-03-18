Erken yaşta emekli olmayı düşünenler hüsrana uğrayacak! Bunu yapmayanın emekliliği 4 yıl uzayacak!

Vatandaş emeklileri bazı harflere dikkat etsin. Yıllarca çalışan vatandaşların en büyük hayali, zamanı geldiğinde emekli olup hayata devam etmektir. Ancak bu aşamada para toplayıp vatandaşları kandıran, sahte işlerle sigortalı olduklarını gösterme sözü veren dolandırıcılar var. Bu dolandırıcılara dikkat etmemek, emekli maaşınızın kesilmesine neden olabilir. Bu durumu önlemek için ne yapılmalı? İşte detaylar…
HAKLARINIZ GİDEBİLİR!
Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bağlı çalışan vatandaşlar ne zaman emekli olacaklarını merak ediyor. Bazı vatandaşlar erken emekli olmak için araştırma yapıyor. Ancak, kayıt dışı çalışma süresi dikkate alınmadığı için emeklilik tarihini erteler. Bu durum nedeniyle SGK vatandaşları sahte sigortalara karşı uyarıyor. Kayıt dışı çalışan vatandaşlar emekli olmaktansa haklarını kaybediyor. Ücretsiz sağlık hizmeti almaya hak kazanamayan çalışanlar kıdem tazminatı veya kıdem tazminatı alamazlar. Ayrıca işsizlik maaşına bile başvuramıyor.