YAŞAM
18 Mart 2023 - 07:45

Erken yaşta emekli olmayı düşünenler hüsrana uğrayacak! Bunu yapmayanın emekliliği 4 yıl uzayacak!

Emekli vatandaşlar, emeklilik duyurularıyla yakından ilgileniyor. Beklenen emeklilik duyurusu yapıldı. EYT'ye başvuran vatandaşlar başvuru aldı. Tazminat, yıllık izin ve parası verilmeyecek. Emekliler bu durumdan nasıl kaçınılacağını araştırıyor. Daha fazla detaya haberimizden ulaşabilirsiniz…

YAŞAM
18 Mart 2023 - 07:45
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Erken yaşta emekli olmayı düşünenler hüsrana uğrayacak! Bunu yapmayanın emekliliği 4 yıl uzayacak!


Vatandaş emeklileri bazı harflere dikkat etsin. Yıllarca çalışan vatandaşların en büyük hayali, zamanı geldiğinde emekli olup hayata devam etmektir. Ancak bu aşamada para toplayıp vatandaşları kandıran, sahte işlerle sigortalı olduklarını gösterme sözü veren dolandırıcılar var. Bu dolandırıcılara dikkat etmemek, emekli maaşınızın kesilmesine neden olabilir. Bu durumu önlemek için ne yapılmalı? İşte detaylar…

erken emekllik

HAKLARINIZ GİDEBİLİR!



Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bağlı çalışan vatandaşlar ne zaman emekli olacaklarını merak ediyor. Bazı vatandaşlar erken emekli olmak için araştırma yapıyor. Ancak, kayıt dışı çalışma süresi dikkate alınmadığı için emeklilik tarihini erteler. Bu durum nedeniyle SGK vatandaşları sahte sigortalara karşı uyarıyor.

Kayıt dışı çalışan vatandaşlar emekli olmaktansa haklarını kaybediyor. Ücretsiz sağlık hizmeti almaya hak kazanamayan çalışanlar kıdem tazminatı veya kıdem tazminatı alamazlar. Ayrıca işsizlik maaşına bile başvuramıyor.

EMEKLİLİK UZAYABİLİR!

Sigortasız çalışan kişilerin en büyük dezavantajı, uzatılmış emekliliktir. Kayıt dışı çalışma süresi de emeklilik süresini uzatır. Bu nedenle sigortasız çalışmak emekliliğinizi geciktireceği gibi emeklilik hayallerinizi de mahvedebilir. Bu durumun yaşanmaması için çalışanların sigortalı çalışması ve tüm yasal haklarını kullanması gerekmektedir.

emeklilik süresinin uzamaması ve birçok hak kaybının yaşanmaması için sigortalılık durumunun elektronik ortamda sorgulanması zorunludur. Sigorta durumunuzu ve emeklilik haklarınızı SGK üzerinden de kontrol edebilirsiniz.

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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