Erkenci Kuş dizisi kadrosuna 5 yeni oyuncu dahil oluyor

Sevilen dizi Erkenci Kuş'a yeni 5 ismin dahil olacağı açıklanması üzerine izleyiciler araştırmalara başladı. Her hafta Cumartesi günü ekranlarda olan Erkenci Kuş dizisinin oyuncu kadrosu merak konusu oldu. İşte, Erkenci Kuş'a dahil olan oyuncular ve tüm detaylar haberimizde yer almaktadır Erkenci Kuş dizisine yeni oyuncular geldi Erkenci Kuş dizisi oyuncu kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Başrollerinde Demet Özdemir ve Can Yaman'ın yer aldığı dizinin oyuncu kadrosunda değişiklikler yapıldı. İzleyenleri etkileyecek olan yeniliklerin başında ise konseptin değişmesi ve yeni oyuncular oldu. Her bölümüyle izleyicilerin beğenisini toplayan Erkenci Kuş dizisine dahil olan 5 yeni isim; Sevinç Erbulak, Ahmet Somers, Aliye Uzunatağan, Ahmet Olgun Sünear ve Başak Gümülcinelioğlu oldu.