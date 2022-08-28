Dizi
28 Ağustos 2022 - 21:31

Erkenci Kuş dizisi kadrosuna 5 yeni oyuncu dahil oluyor

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Erkenci Kuş dizisinin her bölümü izleyicilerden tam destek görmeye devam ederken diziye yeni isimler dahil olacağı gündeme geldi. Başrollerinde Can Yaman ve Demet Özdemir'in yer aldığı Erkenci Kuş dizine hangi oyuncular dahil oldu? Erkenci Kuş oyuncuları kimlerdir? İşte detaylar...

Dizi
28 Ağustos 2022 - 21:31
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Erkenci Kuş dizisi kadrosuna 5 yeni oyuncu dahil oluyor
Sevilen dizi Erkenci Kuş'a yeni 5 ismin dahil olacağı açıklanması üzerine izleyiciler araştırmalara başladı. Her hafta Cumartesi günü ekranlarda olan Erkenci Kuş dizisinin oyuncu kadrosu merak konusu oldu. İşte, Erkenci Kuş'a dahil olan oyuncular ve tüm detaylar haberimizde yer almaktadır

Erkenci Kuş dizisine yeni oyuncular geldi

Erkenci Kuş dizisi oyuncu kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Başrollerinde Demet Özdemir ve Can Yaman'ın yer aldığı dizinin oyuncu kadrosunda değişiklikler yapıldı. İzleyenleri etkileyecek olan yeniliklerin başında ise konseptin değişmesi ve yeni oyuncular oldu. Her bölümüyle izleyicilerin beğenisini toplayan Erkenci Kuş dizisine dahil olan 5 yeni isim; Sevinç Erbulak, Ahmet Somers, Aliye Uzunatağan, Ahmet Olgun Sünear ve Başak Gümülcinelioğlu oldu. 

EDİTOR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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