Sevilen dizi Erkenci Kuş'a yeni 5 ismin dahil olacağı açıklanması üzerine izleyiciler araştırmalara başladı. Her hafta Cumartesi günü ekranlarda olan Erkenci Kuş dizisinin oyuncu kadrosu merak konusu oldu. İşte, Erkenci Kuş'a dahil olan oyuncular ve tüm detaylar haberimizde yer almaktadır
Dizi
28 Ağustos 2022 - 21:31
Erkenci Kuş dizisi kadrosuna 5 yeni oyuncu dahil oluyor
Star TV ekranlarının sevilen dizisi Erkenci Kuş dizisinin her bölümü izleyicilerden tam destek görmeye devam ederken diziye yeni isimler dahil olacağı gündeme geldi. Başrollerinde Can Yaman ve Demet Özdemir'in yer aldığı Erkenci Kuş dizine hangi oyuncular dahil oldu? Erkenci Kuş oyuncuları kimlerdir? İşte detaylar...
Dizi
28 Ağustos 2022 - 21:31
EDİTOR
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