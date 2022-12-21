SPOR
21 Aralık 2022 - 16:21

Erling Haaland'ın hat-tricklerinin sırrı belli oldu!

Yaz transfer döneminde Borussia Dortmund'dan Manchester City'ye 75 Milyon Euro karşılığında transfer olan Erling Haaland flaş itiraflarda bulundu.

SPOR
21 Aralık 2022 - 16:21
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Erling Haaland'ın hat-tricklerinin sırrı belli oldu!


Liglere verilen arada hem tatil yapan hem de idmanlarına devam eden Erling Haaland, İngiliz basınına röportaj verdi.

Haaland, Dünya Kupası nedeniyle verilen aranın dinlenmek için çok iyi bir fırsat olduğunu belirterek röportaja başladı.



Hat-tricklerin sırrı babasının yaptığı lazanya!

Röportajlarına itirafları ile damga vuran Norveçli forvet yaptığı Manchester City'de yaptığı hat-tricklerle ilgili de flaş sözler kullandı.

Crystal Palace, Nottingham Forest ve Manchester United maçlarında hat-trick yapan Erling Haaland bunun sebebinin babasının yaptığı lazanya olduğunu söyledi.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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