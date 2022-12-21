Erling Haaland'ın hat-tricklerinin sırrı belli oldu!













Liglere verilen arada hem tatil yapan hem de idmanlarına devam eden Erling Haaland, İngiliz basınına röportaj verdi. Haaland, Dünya Kupası nedeniyle verilen aranın dinlenmek için çok iyi bir fırsat olduğunu belirterek röportaja başladı.Hat-tricklerin sırrı babasının yaptığı lazanya! Röportajlarına itirafları ile damga vuran Norveçli forvet yaptığı Manchester City'de yaptığı hat-tricklerle ilgili de flaş sözler kullandı. Crystal Palace, Nottingham Forest ve Manchester United maçlarında hat-trick yapan Erling Haaland bunun sebebinin babasının yaptığı lazanya olduğunu söyledi.