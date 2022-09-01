Manchester City ile Nottingham Forest arasında geçen karşılaşmadan galip çıkan taraf Manchester City oldu. Erling Haaland ise kariyerini bu karşılaşmada yükseltti. Erling Haaland'ın karşılaşmadaki performansı ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
SPOR
01 Eylül 2022 - 12:23
Erling Haaland'ın yıldızı parlamaya devam ediyor! Attığı gollerle takımı yükselişe geçti
Premier Lig heyecanı devam ederken Manchester City forması giyen Erling Haaland attığı gollerle yükselişe geçti. Erling Haaland'ın performansı yükselişte. Tüm detaylar haberimizde.
SPOR
01 Eylül 2022 - 12:23
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