Erling Haaland'ın yıldızı parlamaya devam ediyor! Attığı gollerle takımı yükselişe geçti







Erling Haaland'dan gol yağmuru







Haaland'ın yıldızı parladı

Manchester City ile Nottingham Forest arasında geçen karşılaşmadan galip çıkan taraf Manchester City oldu. Erling Haaland ise kariyerini bu karşılaşmada yükseltti. Erling Haaland'ın karşılaşmadaki performansı ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Manchester City takımı ile Nottingham Forest arasında Premier Lig heyecanı devam etti. Karşılaşmanın galibi Manchester City olurken takımın yıldızı parlayan ismi Erling Haaland oldu. Manchester City ilk yarıda 3 gol attı. İkinci yarıda ise performansı oldukça göz doldurdu. Erling Haaland 12,23 ve 38. dakikalarda gol attı. Cancelo 50, Julian Alvares 65 ve 87. dakikalarda gol atarak karşılaşma 6-0 bitti.Karşılaşmada hat-trick yapan Haaland lig içinde toplam 9 golü kariyerine yazdırmış oldu. Mick Quinn ve Sergio Agüero'nun sekiz gollük kariyerlerini geride bırakan Haaland Premier Lig karşılaşmalarında çıktığı 5 maç içinde en çok gol atan futbolcu olarak tarihe geçti. Bu karşılaşma ile Manchester City 13 puana çıkarken Nottingham Forest 4 puanını korudu.