Erman Toroğlu’ndan Stefan Kuntz eleştirisi







Stefan Kuntz hakkında fikirlerini açık açık söyledi







EURO 2024 elemeleri için Bursa’da sahaya çıkan A Milli Takım sahada etkisiz bir oyun ortaya koymasının yanı sıra aynı zamanda da sahadan 2-0’lık mağlubiyetle ayrılarak büyük bir hayal kırıklığı yaşatmıştı.Ünlü spor yorumcusu Erman Toroğlu, Türkiye-Hırvatistan karşılaşmasının ardından A Spor ekranlarında yaptığı ağır eleştirilerde Teknik Direktör Stefan Kuntz’u hedef aldı. Toroğlu, yaptığı açıklamalarda ;‘ Stefan Kuntz’un geldiği günde söyledikleriyle bugün yaptıkları arasında çok büyük farklar var. Biz bu arkadaşı getirdiğimizde bizlere çok farklı şeyler anlatıyordu. Hırvatistan bu grubun favorisi, sahadan mağlubiyetle ayrıldık ama asıl sorun ortaya konan oyunda. Grupta favori olan bir takımla oynadığınızda karşılaşmaya bu şekilde çıkmazsınız. Ermenistan maçında da hata yaptı. Ermenistan’a karşı sahaya çıktığımız ilk 11’de büyük hatalar vardı. ‘ ifadelerini kullandı.