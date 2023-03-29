SPOR
29 Mart 2023 - 10:41

Erman Toroğlu'ndan Stefan Kuntz eleştirisi

A Milli Takım’ın Hırvatistan ile oynadığı karşılaşmada aldığı 2-0’lık mağlubiyetin ardından ünlü spor yorumcusu Erman Toroğlu, Teknik Direktör Stefan Kuntz hakkında ağır eleştirilerde bulundu.

SPOR
29 Mart 2023 - 10:41
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Erman Toroğlu’ndan Stefan Kuntz eleştirisi


EURO 2024 elemeleri için Bursa’da sahaya çıkan A Milli Takım sahada etkisiz bir oyun ortaya koymasının yanı sıra aynı zamanda da sahadan 2-0’lık mağlubiyetle ayrılarak büyük bir hayal kırıklığı yaşatmıştı.

Stefan Kuntz hakkında fikirlerini açık açık söyledi

Ünlü spor yorumcusu Erman Toroğlu, Türkiye-Hırvatistan karşılaşmasının ardından A Spor ekranlarında yaptığı ağır eleştirilerde Teknik Direktör Stefan Kuntz’u hedef aldı. Toroğlu, yaptığı açıklamalarda ;



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‘ Stefan Kuntz’un geldiği günde söyledikleriyle bugün yaptıkları arasında çok büyük farklar var. Biz bu arkadaşı getirdiğimizde bizlere çok farklı şeyler anlatıyordu. Hırvatistan bu grubun favorisi, sahadan mağlubiyetle ayrıldık ama asıl sorun ortaya konan oyunda. Grupta favori olan bir takımla oynadığınızda karşılaşmaya bu şekilde çıkmazsınız. Ermenistan maçında da hata yaptı. Ermenistan’a karşı sahaya çıktığımız ilk 11’de büyük hatalar vardı. ‘ ifadelerini kullandı.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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