Erman Toroğlu ve Şenol Güneş arasındaki sorun ne, neden mahkemelik oldular? Erman Toroğlu ağzını bantlayarak yanıt verdi







Erman Toroğlu ve Şenol Güneş arasındaki sorun ne, neden mahkemelik oldular?







"Halbuki Şenol Güneş parayı çok sever!"

Bir dönemin fırtına gibi esen hakemi Erman Toroğlu, bilindiği üzere son yıllarda futbol yorumculuğu yapıyor. Yorumculuğunda sivri dil kullanan ve her açıklamasında olay yaratan Toroğlu'nun son yazısındaki ağzı bantlı görseli herkesi şaşkına çevirdi. Erman Toroğlu'nun neyi ve kim protesto ettiği ya da tepki gösterdiği merak uyandırdı.Şenol Güneş, kendisini futbolculuğu sırasında şike yaptığına dair suçlamalarda bulunduğu Erman Toroğlu'na karşı dava açmıştı. Erman Toroğlu'da yazdığı kitabında Şenol Güneş'ten bahsetmiş ve iki arasındaki savaş giderek büyümüştü. Şenol Güneş, avukatı aracılığı ile Erman Toroğlu'na bir tebligat gönderdi ve tabilgatta kitabın toplanmasına yönelik bir talep olduğu öğrenildi. Talepte ayrıca Erman Toroğlu'nun Şenol Güneş ile ilgili konuşmaması gerektiği konusunda bir uyarı da yer alıyordu. Bunun üzerine Erman Toroğlu, Şenol Güneş'in bu talebine karşılık olarak tepki gösterdi ve ağzını bantladı.Erman Toroğlu, konuyla ilgili yayınladığı köşe yazsında kitabının çıkalı 2 ay olduğunu belirtti ve ilk sesin Şenol Güneş'ten çıktığını söyledi. Güneş'in kendisine 3 kuruşluk bir dava açtığını anlatan Toroğlu, Güneş için "Halbuki Şenol Güneş parayı çok sever!" ifadelerini kullandı.Bazı şeyleri yaptıktan sonra karşı tarafa konuşma demenin çok anlamsız olduğunu söyleyen ünlü futbol yorumcusu Erman Toroğlu, tebligatı alır almaz elektrik malzemeleri satan bir dükkana gittiğini ve görselde de görüldüğü gibi ağzını bantladığını kaydetti. Toroğlu, yazısının devamında Şenol Güneş televizyona çıkmasını engellemesinden ya da toplum içinde gezmesini bile yasaklamasından korktuğunu dile getirdi.