Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dün 19.50'den bugün 01.20'ye kadar Ermeni birlikleri tarafından Basargeçer ilinin Yukarı Şorca ve Karakilise ilinin Norayan yerleşim birimindeki mevzilerinden, Kelbecer ilinin Zeylik ve Laçın ilinin Ahmedli yerleşim biriminde bulunan Azerbaycan ordusu mevzilerine ateş açtığı belirtildi. Açıklamada, Azerbaycan birliklerince misilleme ateşi açıldığı aktarıldı.
DÜNYA
07 Eylül 2022 - 08:42
Ermenistan askerleri, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
Azerbaycan-Ermenistan sınırında, Ermenistan askerlerinin Azerbaycan mevzilerine ateş açtığı belirtildi.
DÜNYA
07 Eylül 2022 - 08:42
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