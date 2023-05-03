Ermenistan'daki anıt provokasyonuna karşı Türkiye'den flaş atak! Hava sahası kapatıldı..













ERMENİSTAN'IN ANIT PROVOKASYONU

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bir canlı yayın programında Ermenistan tarafında gerçekleştirilen anıt provokasyonuna karşılık olarak Türkiye'nin hava sahasını Ermeni uçaklarına kapatılması yönünde bir karar aldıklarını açıkladı. Nemesis anıtının teröristler için yapılmasıyla ilgili konuşan Bakan Çavuşoğlu, “Bunu kabul edemem. Buna karşılık hava sahamızı Ermeni uçaklarına kapattık. Bilhassa sadece Ermenistan Millet Meclisi Başkanı kendisine yetki verdiğimiz toplantıya katılmak üzere Türkiye'ye gelecektir. Devam ederlerse, daha fazla işlem yapacağız. VIP uçuşlar da dahil olmak üzere üçüncü ülkelere uçuşlara izin vermeyeceğiz” dedi.Ermenistan, Türk diplomatlarının yanı sıra Osmanlı siyasi liderlerine yönelik terör eylemlerinin anısına anıt dikti. Terör saldırılarının kod adı "Nemesis" olarak bilinen anıt hakkında Dışişleri Bakanlığı sert tepkide bulundu ve söz konusu kararların Ermenistan ile halihazırda sürmekte olan normalleşme adımlarını zedeleyeceğine işaret edildi. Dışişleri Bakanlığı geçen hafta yaptığı açıklamada, "Bu utanç dolu anıtın açılışı, 31 diplomatımızın ve aile üyelerinin hayatını kaybettiği korkunç terör saldırılarına yol açan kanlı bir terör eylemini onurlandırıyor." şeklinde ifadelere yer vermişti.