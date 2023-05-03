Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bir canlı yayın programında Ermenistan tarafında gerçekleştirilen anıt provokasyonuna karşılık olarak Türkiye'nin hava sahasını Ermeni uçaklarına kapatılması yönünde bir karar aldıklarını açıkladı. Nemesis anıtının teröristler için yapılmasıyla ilgili konuşan Bakan Çavuşoğlu, “Bunu kabul edemem. Buna karşılık hava sahamızı Ermeni uçaklarına kapattık. Bilhassa sadece Ermenistan Millet Meclisi Başkanı kendisine yetki verdiğimiz toplantıya katılmak üzere Türkiye'ye gelecektir. Devam ederlerse, daha fazla işlem yapacağız. VIP uçuşlar da dahil olmak üzere üçüncü ülkelere uçuşlara izin vermeyeceğiz” dedi.
GÜNDEM
03 Mayıs 2023 - 13:10
Ermenistan'daki anıt provokasyonuna karşı Türkiye'den flaş atak! Hava sahası kapatıldı..
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan'da anıt provokasyonu sonrasında Türk hava sahasının Ermeni uçaklarına kapatıldığını duyurdu.
GÜNDEM
03 Mayıs 2023 - 13:10