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06 Eylül 2022 - 06:32

Erol Bulut: 'Böyle maçlarda rakip eksikken daha akıllı oynamak gerekiyor'

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Galatasaray maçından sonra yaptığı açıklamada, "Böyle maçlarda rakip eksikken daha akıllı oynamak gerekiyor" dedi.

SPOR
06 Eylül 2022 - 06:32
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Erol Bulut: 'Böyle maçlarda rakip eksikken daha akıllı oynamak gerekiyor'


Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, "Bugün oyuna istediğimiz gibi başladık. 1-0 öne geçtik. Ondan sonra maalesef kendi kalemize attığımız 2 gol vardı. Onların dışında rakip 45 dakika eksik oyandı. İkinci yarı yakaladığımız pozisyonlar oldu. İyi değerlendirmedik. Bunları gole çeviremedik. Onun arkasından ikinci gol oldu. Günay'ın kurtardığı penaltı var. Böyle maçlarda rakip eksikken daha akıllı oynamak gerekiyor. Onu bugün yapamadık. Mağlubiyetle kapattık" ifadelerini kullandı.

Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun performansının sorulması üzerine Bulut, "Bazı pozisyonlar herkesin daha başarılı bakması lazım. Hakemle ilgili kötü maç yönettiğini düşünmüyorum. Abdülkerim'e verdiği kırmızı kartından dolayı mı hakemi belki siz suçlamak istiyorsunuz. O zaman Kerem'in orta sahada bir pozisyonu var. Hakem hakkında bir şey söylemek istemiyorum" diye cevap verdi.



Rakip eksikken daha akıllı oynamaları gerektiğini söyleyen Erol Bulut, "Tecrübeli oyuncularımız var. Biz 5'e 3 çıkarken arkada biz eksik yakalandık. Kendi kalemize attığımız bir gol oldu. Daha akıllı hücuma çıkıp, daha kontrollü defansı toparlamamız lazım. Sona doğru stoperlerimiz de hücuma çıktı. Arkayı eksik bıraktık" diyerek konuşmasını belirtti.

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