Erşan Kuneri dizisinde sigara ve alkole özendirdiği iddia edilen Cem Yılmaz'a suç duyurusu!

ERŞAN KUNERİ'NİN HER SAHNESİ SİGARA VE ALKOLE ÖZENDİRDİ











CEM YILMAZ GİZLİ KARTEL OLABİLİR!





Bağımlılığa ve Sigaraya Hayır Derneği tarafından yapılan bir açıklamada Cem Yılmaz'ın Erşan Kuneri'nin dizisinde alkol ve tütünü teşvik ettiği iddiasıyla kendisi hakkında suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.Dernek tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen dilekçede şüpheli kişinin içerik platformu için hazırladığı 'Erşan Kuneri' isimli dizideki hemen hemen her sahnesinde alkol ve sigaraya karşı özendirici bir tavır takındığının açıkça görüldüğü ve sigara ve alkol kartelleri hakkında doğan gizli anlaşmalara da bu nedenle menfaat temin ettiğinin düşünüldüğü belirtildi.Sarıay Dernek Başkanı Dr. Şahan Can Şahan, Cem Yılmaz hakkında bulunulan suç duyurusun hakkında açıklama yaparken şu ifadeleri kullandı: "Dünya nüfusu sıralamasında 18. sırada, sigara içenler sıralamasında ise 8. sıradayız. Bu kesinlikle iyi değil ve azaltılmalıdır. Yaklaşık yüzde 30'luk içme oranı var. ütün reklamları yasak olmasına rağmen gizli reklamlar kullanılıyor ve bu reklamlarda ünlüler oynuyor. Toplum buna göz yummamalı. Bu anlamda çocukların ve gençlerin hakları için çalışıyoruz. Cem Yılmaz'a dava açtık. Merhum kurucu Orhan Kural hocamız ile birlikte açılan davalarda markanın belli olmadığı için haksız rekabete girilebilir gibi cevaplar aldık. . Şu anda böyle bir şeyi kabul etmeyeceğiz. Teşvikler var. Başlamanın ana nedenlerinden biri motivasyondur. Sigara sahnesini her filmin konusuyla zorla ilişkilendirmek doğru değil. Bu da ancak maddi avantajlar elde edilerek sağlanabilir”Davaya bakan avukatlar, Cem Yılmaz'ın gizli bir kartel olabileceğini ve bunun aracılığıyla haksız kazanç sağladığına inandıklarını söylediler. Ayrıca dernek, İstanbul Vergi Dairesi İhbar ve Şikayetleri Değerlendirme Müdürlüğü'ne dilekçe vererek Cem Yılmaz hakkında soruşturma açılmasını ve herhangi bir usulsüzlük bulunması halinde Cumhuriyet savcısına rapor verilmesini istedi.