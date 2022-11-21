GÜNDEM
21 Kasım 2022 - 12:16

Erşan Kuneri dizisinde sigara ve alkole özendirdiği iddia edilen Cem Yılmaz'a suç duyurusu!

Bağımlılığa ve Sigaraya Hayır Derneği , Cem Yılmaz'ın Erşan Kuneri'nin dizisinde alkol ve tütünü teşvik ettiği iddiasıyla ünlü oyuncuya suç duyurusunda bulundu.

GÜNDEM
21 Kasım 2022 - 12:16
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Erşan Kuneri dizisinde sigara ve alkole özendirdiği iddia edilen Cem Yılmaz'a suç duyurusu!


Bağımlılığa ve Sigaraya Hayır Derneği tarafından yapılan bir açıklamada Cem Yılmaz'ın Erşan Kuneri'nin dizisinde alkol ve tütünü teşvik ettiği iddiasıyla kendisi hakkında suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

ERŞAN KUNERİ'NİN HER SAHNESİ SİGARA VE ALKOLE ÖZENDİRDİ

Cem Yılmaz'a suç duyurusu

Dernek tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen dilekçede şüpheli kişinin içerik platformu için hazırladığı 'Erşan Kuneri' isimli dizideki hemen hemen her sahnesinde alkol ve sigaraya karşı özendirici bir tavır takındığının açıkça görüldüğü ve sigara ve alkol kartelleri hakkında doğan gizli anlaşmalara da bu nedenle menfaat temin ettiğinin düşünüldüğü belirtildi.



Cem Yılmaz'a suç duyurusu

Sarıay Dernek Başkanı Dr. Şahan Can Şahan, Cem Yılmaz hakkında bulunulan suç duyurusun hakkında açıklama yaparken şu ifadeleri kullandı:

"Dünya nüfusu sıralamasında 18. sırada, sigara içenler sıralamasında ise 8. sıradayız. Bu kesinlikle iyi değil ve azaltılmalıdır. Yaklaşık yüzde 30'luk içme oranı var. ütün reklamları yasak olmasına rağmen gizli reklamlar kullanılıyor ve bu reklamlarda ünlüler oynuyor. Toplum buna göz yummamalı.

Bu anlamda çocukların ve gençlerin hakları için çalışıyoruz. Cem Yılmaz'a dava açtık. Merhum kurucu Orhan Kural hocamız ile birlikte açılan davalarda markanın belli olmadığı için haksız rekabete girilebilir gibi cevaplar aldık. . Şu anda böyle bir şeyi kabul etmeyeceğiz. Teşvikler var. Başlamanın ana nedenlerinden biri motivasyondur. Sigara sahnesini her filmin konusuyla zorla ilişkilendirmek doğru değil. Bu da ancak maddi avantajlar elde edilerek sağlanabilir”

CEM YILMAZ GİZLİ KARTEL OLABİLİR!

Cem Yılmaz'a suç duyurusu

Davaya bakan avukatlar, Cem Yılmaz'ın gizli bir kartel olabileceğini ve bunun aracılığıyla haksız kazanç sağladığına inandıklarını söylediler.

Ayrıca dernek, İstanbul Vergi Dairesi İhbar ve Şikayetleri Değerlendirme Müdürlüğü'ne dilekçe vererek Cem Yılmaz hakkında soruşturma açılmasını ve herhangi bir usulsüzlük bulunması halinde Cumhuriyet savcısına rapor verilmesini istedi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
Gaziantep Karkamış ateş hattında: İkinci roketli saldırı sivilleri hedef aldı! 2 ölü 6 yaralı..
Gaziantep Karkamış ateş hattında: İkinci roketli saldırı sivilleri hedef aldı! 2 ölü 6 yaralı..
﻿Taksim patlamasında yeni gelişme! Hain terör saldırısında parmağı olan 2 kişi daha tutuklandı!
﻿Taksim patlamasında yeni gelişme! Hain terör saldırısında parmağı olan 2 kişi daha tutuklandı!
Bakan Nebati’den sert sözler! Nureddin Nebati, soruşturma hakkında konuştu
Bakan Nebati’den sert sözler! Nureddin Nebati, soruşturma hakkında konuştu
EYT yasasında yeni karar! Emeklilik tarihi öne çekiliyor! Kayıp sigorta günlerine dikkat
EYT yasasında yeni karar! Emeklilik tarihi öne çekiliyor! Kayıp sigorta günlerine dikkat
Duayen spor yorumcusu Hıncal Uluç aramızdan ayrıldı!
Duayen spor yorumcusu Hıncal Uluç aramızdan ayrıldı!
TOKİ il il kura tarihleri açıklandı! Bakan Kurum duyurdu: Bu iller için kura heyecanı başlıyor
TOKİ il il kura tarihleri açıklandı! Bakan Kurum duyurdu: Bu iller için kura heyecanı başlıyor
Son Haberler
Yoğun bakıma alınmıştı: Türk basınının usta ismi Hıncal Uluç, yaşamını yitirdi!
Yoğun bakıma alınmıştı: Türk basınının usta ismi Hıncal Uluç,...
Trabzonspor'un Onur Bulut aşkı yeniden alevlendi! Yönetim Onur'un transferi için Kayserispor ile görüşmelere başladı
Trabzonspor'un Onur Bulut aşkı yeniden alevlendi! Yönetim Onur'un transferi...
Gaziantep Karkamış ateş hattında: İkinci roketli saldırı sivilleri hedef aldı! 2 ölü 6 yaralı..
Gaziantep Karkamış ateş hattında: İkinci roketli saldırı sivilleri...
2023 yılında sosyal desteğe büyük zam! Bakanlık şartları taşıyan herkese karşılıksız veriyor! Bu fırsatı kaçırmayanlara 4 ay için 2.058 lira ödeme yapılacak
2023 yılında sosyal desteğe büyük zam! Bakanlık şartları taşıyan...
Göztepe'de flaş gelişme! Tecrübeli futbolcu Emre Çolak takımdan ayrıldı
Göztepe'de flaş gelişme! Tecrübeli futbolcu Emre Çolak takımdan...
İran'da protestoya katılan oyuncular tek tek gözaltına alınıyor!
İran'da protestoya katılan oyuncular tek tek gözaltına alınıyor!
Misafir sofralarının aranan lezzeti! Evde kebap yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Pratik tepsi kebabı ve malzemeleri
Misafir sofralarının aranan lezzeti! Evde kebap yapmak hiç bu kadar...
Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde beklenmedik ayrılık! Onur Tan'ın bir sonraki projesi Kurtlar Vadisi mi olacak? Onur Tan'ın yeni durağı belli oldu
Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde beklenmedik ayrılık! Onur Tan'ın...
Goldman Sachs'dan yeni dolar analizi: Önümüzdeki 3 ila 6 ay içinde zirveye çıkacak!
Goldman Sachs'dan yeni dolar analizi: Önümüzdeki 3 ila 6 ay içinde...
Ünlü isimlerin yılbaşı konser ücretleri yok artık dedirtti! Listenin başında Tarkan var!
Ünlü isimlerin yılbaşı konser ücretleri yok artık dedirtti! Listenin...
Survivor'dan nikah masasına uzanan yolculuk! İlayda Şeker ve İsmail Balaban nikah masasına oturdu!
Survivor'dan nikah masasına uzanan yolculuk! İlayda Şeker ve İsmail...
MEB düğmeye bastı! Siber ve akran zorbalığında yeni dönem başlıyor! İlkokuldan liseye tüm okullarda hemen uygulamaya geçilecek
MEB düğmeye bastı! Siber ve akran zorbalığında yeni dönem başlıyor!...
Camdaki Kız dizisinde dengeler değişiyor! Nalan'ın gözü bir açıldı pir açıldı! Bu saatten sonra olacakları Koroğlu ailesi düşünsün
Camdaki Kız dizisinde dengeler değişiyor! Nalan'ın gözü bir açıldı...
Kış aylarında zayıflayan bağışıklığı güçlendirmek çok kolay! Her gün yanından geçtiğimiz bu iki ürün adeta bağışıklık savaşçıları! Faydalarını duyunca koşa koşa gidip alacaksınız
Kış aylarında zayıflayan bağışıklığı güçlendirmek çok kolay!...
40 yaş üstü kişilerin bu besinleri tüketmesi gerekiyor! Hücrelerin çoğalmasını ve yenilenmesini sağlayan besinler
40 yaş üstü kişilerin bu besinleri tüketmesi gerekiyor! Hücrelerin...