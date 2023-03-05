Habertürk TV'nin 'Olaylar ve Görüşler' programında canlı yayınına katılan Hukuk Profesörü Ersan Şen, İYİ Parti'nin talep etmesi halinde aday olabileceğini ve görevinden kaçmayacağını ifade etti. İYİ Parti aday gösterse aday olur muydunuz? şeklinde gelen bir soruya yanıt veren Ersan Şen, “Canımız feda, kanımız feda olur. Tereddütsüz… Mütekabiliyet varsa, büyük millet isterse peşini bırakmayız. Şenlik ateşi koyunları güderse, kenara çekilmeyeceğiz." dedi.
GÜNDEM
05 Mart 2023 - 11:11
Ersan Şen aday olabileceğini söyledi Akşener sessiz kalmadı: 'Adaylıkta ciddiyseniz görüşelim!'
Hukuk Profesörü Ersan Şen, İYİ Parti'nin talep etmesi halinde cumhurbaşkanlığına aday olabileceğini ve görevi bırakmayacağını söyledi. İYİ Parti lideri Akşener ise yayın sırasında Ersan Şen'i aradı ve "konuşalım" teklifinde bulundu.
GÜNDEM
05 Mart 2023 - 11:11