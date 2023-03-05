Ersan Şen aday olabileceğini söyledi Akşener sessiz kalmadı: 'Adaylıkta ciddiyseniz görüşelim!'













MERAL AKŞENER, ERSAN ŞEN'İ ARADI

İYİ PARTİ SÖZCÜSÜ ZORLU'DAN GÖRÜŞME TALEBİ TEYİDİ

Habertürk TV'nin 'Olaylar ve Görüşler' programında canlı yayınına katılan Hukuk Profesörü Ersan Şen, İYİ Parti'nin talep etmesi halinde aday olabileceğini ve görevinden kaçmayacağını ifade etti. İYİ Parti aday gösterse aday olur muydunuz? şeklinde gelen bir soruya yanıt veren Ersan Şen, “Canımız feda, kanımız feda olur. Tereddütsüz… Mütekabiliyet varsa, büyük millet isterse peşini bırakmayız. Şenlik ateşi koyunları güderse, kenara çekilmeyeceğiz." dedi.Program henüz bitmeden Ersan Şen, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından bir reklam arası sırasında arandığını açıkladı. Ersan Şen, “Buğra Kavuncu Bey aradı ve başkanımızın sizinle tanışmak istediğini söyledi. Akşener, "Bu konuda ciddi misin?" "Ciddiyim" dedim, görüşmek istedi. Belki bu hafta bir görüşme yaparız" dedi.İYİ Parti'nin sözcüsü Kürşad Zorlu, Meral Akşener'in Ersan Şen ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini doğrular nitelikte bir açıklama yaptı. Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabı üzerinden Ersan Şen'in Meral Akşener ile görüştüğünü, Akşener ile Şen'in istişare için görüşeceğini duyurdu. Zorlu yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Sayın Ersan Şen'in bir TV yayınında partimiz ile ilgili değerli değerlendirmeleri nedeniyle genel başkanımız tarafından aranmış teşekkür etmiş ve bir toplantıya davet etmiştir."